Psg, stampa francese: addio a muso duro tra Mbappé e Al-Khelaifi

Rischia di lasciare degli strascichi l’addio di Mbappé al Psg. Secondo quanto rivela il quotidiano Le Parisien infatti, il proprietario dei parigini Nasser Al-Khelaifi sarebbe offeso per non essere stato citato dal giocatore nel suo addio a Parigi diffuso in un video venerdì scorso. La situazione fra i due era già di estrema tensione da quando Mbappé aveva annunciato in estate di voler lasciare il Psg e il giocatore non aveva quasi più parlato con il presidente. Nel video su Instagram con il quale ha annunciato il suo addio, però, il capitano dei Bleus ha ringraziato tutti, allenatori, direttori sportivi, impiegati della società, tifosi, senza pronunciare neppure una parola per il presidente, né per l’emiro del Qatar.

Al-Khelaifi, che nel 2022 gli aveva garantito il contratto più remunerativo della storia del calcio francese, l’avrebbe preso come un affronto. Prima della partita contro il Tolosa, ha chiesto un incontro al giocatore, proprio al Parc des Princes a un’ora dal match contro il Tolosa. I due sono rimasti soli in una saletta, secondo la ricostruzione de Le Parisien, al riparo da sguardi e orecchie indiscrete, e hanno provato a spiegarsi. Le parole si sono fatte subito pesanti e i due avrebbero alzato la voce in un vero e proprio scontro, tanto da costringere a ritardare l’inizio del riscaldamento prepartita dei giocatori, entrati in campo 4 minuti più tardi del previsto.

Appena uscito dal sottopassaggio, Mbappé è andato subito a ringraziare i tifosi della curva Auteil che gli avevano confezionato un enorme striscione con il suo ritratto. È rimasto questo l’unico omaggio a Mbappé nella sua ultima serata con la maglia rossoblù, dal momento che il tecnico Luis Enrique non lo ha sostituito prima della fine per garantirgli l’ovazione del pubblico. Ieri sera, in un comunicato, il PSG ha smentito lo scontro fra i due, pur confermando l’incontro prima della partita per finalizzare le modalità di trasferimento a fine stagione. Preso atto del comunicato, Le Parisien ha però confermato la sua versione di uno scambio durissimo.