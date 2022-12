Pinilla: “Chi è Emiliano Martinez per sbeffeggiare Mbappé? Gli ha fatto quattro gol”

“Chi è questo? Chi è Emiliano Martinez per prendere in giro Mbappé? Kylian gli ha fatto quattro gol. Ha calciato in porta quattro volte, segnando sempre. In futuro si ricorderanno di Martinez solo per aver parato un paio di rigori, ne sono sicuro”. Così Mauricio Pinilla, ex attaccante che ha vestito la maglia di diverse squadre in Italia, con l’esperienza più fortunata al Cagliari, ai microfoni di ESPN Chile è intervenuto a gamba tesa nelle polemiche seguite alla finale dei Mondiali in cui l’Argentina ha battuto la Francia ai rigori.