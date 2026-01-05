Manchester United, esonerato Ruben Amorim: Darren Fletcher allenatore ad interim

Il club inglese interrompe il rapporto con Ruben Amorim dopo poco più di un anno. Squadra affidata a Darren Fletcher in attesa di una decisione definitiva.
È ufficialmente terminata l’esperienza di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. La società ha comunicato l’esonero del tecnico portoghese con effetto immediato, chiudendo il rapporto dopo appena 14 mesi.
Alla base della decisione non ci sarebbero soltanto i risultati sportivi, ma soprattutto una frattura profonda nei rapporti con la dirigenza, diventata irreversibile nelle ultime settimane. Le recenti dichiarazioni pubbliche dell’allenatore avrebbero infatti acuito le tensioni interne, portando il club a una scelta drastica.
Panchina affidata a Fletcher
In attesa di definire il futuro a medio termine, la guida tecnica dei Red Devils passa a Darren Fletcher, che assumerà il ruolo di allenatore ad interim. L’ex centrocampista avrà il compito di traghettare la squadra nella fase di transizione, mentre la società valuta il profilo più adatto per la panchina.
Scenario aperto per il futuro
L’addio di Amorim apre ora un nuovo capitolo per il Manchester United, chiamato a ricostruire stabilità tecnica e ambientale in un momento delicato della stagione. Nelle prossime settimane sono attese novità sul nome del prossimo allenatore, con la dirigenza intenzionata a evitare ulteriori scossoni.