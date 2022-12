Manchester City, Guardiola sul mercato: “Non credo prenderemo qualcuno”

Si avvicina l’avvio ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ma Pep Guardiola chiude ogni porta riguardo il suo Manchester City. Il tecnico dei Citizens, che quest’oggi torneranno a giocare in Premier League nella sfida contro il Leeds, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: “Non credo che prenderemo qualcuno, penso la squadra rimarrà questa. Non sono certo di cosa succederà, ma da quando sono arrivato ad Abu Dhabi con il direttore sportivo Txiki Begiristain e tutti gli altri, non c’è mai stato alcun nome sul tavolo”.