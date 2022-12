Lewandowski: “Messi favorito per il Pallone d’Oro”

“Pallone d’Oro? Messi è il favorito. Potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club (Mbappé, ndr), ma c’è solo un Mondiale che decide chi vincerà questa edizione e Messi è di sicuro al top”. Questa l’opinione di Robert Lewandowski in merito al vincitore del prossimo Pallone d’Oro. “Se mi piacerebbe giocare con lui prima di ritirarmi? Non dipende da me – ha detto l’attaccante dl Barcellona ai microfoni di ‘Mundo Deportivo’ -. Adesso gioca più come trequartista e di sicuro è il calciatore con cui qualsiasi attaccante vorrebbe giocare”.