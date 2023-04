Haaland show, gol numero 50. E aggancia Cole e Shearer per reti in una singola stagione di Premier

Erling Haaland su calcio di rigore ha sbloccato il risultato di Fulham-Manchester City e ha realizzato il suo cinquantesimo gol stagionale (almeno 21 in più di qualsiasi giocatore di Premier e più di sette squadre del campionato, come riporta Opta). Si tratta anche del gol numero 34 in Premier League, che gli permette di eguagliare il record di reti in un singolo campionato di Andrew Cole (stagione 1993-1994) e di Alan Shearer (stagione 1994-1995). Numeri da fuoriclasse per il norvegese che ha un campionato da vincere, una semifinale di Champions e una finale di FA Cup da giocare per impreziosire ulteriormente una stagione già storica per lui.