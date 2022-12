Barcellona, Laporta: “Xavi il migliore al mondo, ha superato nostre aspettative”

“Xavi ha molte conoscenze: volevamo vedere come se la sarebbe cavata su una panchina come quella del Barcellona, e ha superato le nostre aspettative. È sempre ottimista: per lui i problemi si possono sempre risolvere, non vede mai nulla di impossibile. È un piacere lavorare con lui, che reputo il miglior allenatore del mondo“. Queste le parole del presidente del Barcellona Joan Laporta, in un’intervista rilasciata a Barca Tv.