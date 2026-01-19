Bum bum Comolli, il colpo è doppio: ora Spalletti può crederci

Il mercato della Juve sta entrando nel vivo: Comolli avrebbe inserito due innesti nella lista dei desideri, entrambi sarebbero vicino all’approdo in bianconero

La squadra di Spalletti ieri ha subito una batosta pesante con la sconfitta rimediata contro il Cagliari. Nonostante il dominio nei numeri, i bianconeri non sono riusciti a trovare il gol, mentre il Cagliari di Pisacane ha centrato una vittoria pesantissima, una vera e propria impresa storica. Dopo una lunga serie di risultati utili consecutivi, la Juventus incassa dunque un ko difficile da digerire, anche in virtù di una classifica che non ha permesso alla squadra di Spalletti di scalare le prime posizioni.

Questa situazione obbliga ora i bianconeri a reagire immediatamente in vista dei prossimi impegni. La Juventus tornerà infatti in campo tra pochi giorni sul fronte europeo, in Champions League, dove ospiterà il Benfica allo Stadium, prima del big match contro il Napoli in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:00. Parallelamente, il mercato resta un tema centrale per la società guidata da Comolli, che nelle ultime ore avrebbe messo a segno un doppio colpo capace di sorprendere anche lo stesso tecnico bianconero.

Juve, Comolli centra un doppio colpo: Spalletti incredulo

Il mercato sta entrando sempre più nel vivo e la Juventus ha intenzione di portare all’ombra della Mole torinese due rinforzi da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, in particolare per il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il club bianconero avrebbe trovato un accordo con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto: una soluzione che soddisfa le esigenze del club inglese e consente alla Juventus di diluire l’investimento. Anche il giocatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento a Torino, trovando l’intesa definitiva con la società.

Oltre a Mateta, la Juventus è anche sulle tracce di Daniel Maldini, attualmente in forza all’Atalanta ma finito nel mirino di diversi club in questa sessione di gennaio. I bianconeri sembrano in pole position per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante, inserito nella lista dei desideri di più società.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero in corso gli ultimi contatti per definire l’operazione, con l’obiettivo di chiudere al più presto. La Juventus avrebbe aperto alla formula del prestito, così da valutare l’investimento su un calciatore che ha già maturato esperienza in Serie A e che potrebbe trovare spazio e continuità in una piazza prestigiosa come quella bianconera.

Due colpi importanti, dunque, per rafforzare il reparto avanzato di Spalletti, che nelle ultime settimane ha destato qualche preoccupazione. Con l’arrivo di questi innesti, la Juventus potrebbe tornare a essere più incisiva e competitiva, all’altezza delle ambizioni del club.