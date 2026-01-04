Bufera in Serie A, dimissioni inevitabili per il tecnico: così non può continuare

Svolta clamorosa in Serie A: un’altra panchina sembra destinata a saltare, il tecnico è pronto a rassegnare le dimissioni.

In Serie A sono 4 le squadre che hanno deciso di cambiare la guida tecnica durante la prima parte di stagione. L’Atalanta ha esonerato Juric e ha affidato la panchina a Palladino, mentre la Juve ha dato il benservito a Tudor e ha scelto di puntare su Spalletti; il Genoa ha mandato via Vieira e lo ha sostituito con De Rossi; infine la Fiorentina, che ha optato per il cambio Pioli-Vanoli per provare a venire fuori da una situazione difficilissima.

Proprio in queste ore è però cominciata a circolare la notizia di un possibile nuovo addio in Serie A. Stando ai rumors, infatti, Cesc Fabregas potrebbe lasciare la guida del Como: un ribaltone che avrebbe davvero del clamoroso, visto l’eccellente lavoro svolto fin qui dall’allenatore spagnolo. I lariani sono infatti in piena corsa per un posto in Europa e strappano spesso applausi per la proposta di gioco: in più Fabregas è riuscito a valorizzare tanti giovani talenti, tra cui ovviamente Nico Paz.

Ma allora perché Fabregas è in discussione? A far traballare la panchina dell’ex centrocampista sono le voci che arrivano dall’Inghilterra. Dopo l’esonero di Enzo Maresca, infatti, il Chelsea sta cercando di capire chi può essere il successore ideale dell’allenatore italiano.

Dimissioni in Serie A, clamoroso: vola in Premier League

Tra i vari nomi sondati dalla dirigenza dei Blues c’è anche quello di Fabregas, che nel corso della sua carriera da calciatore ha indossato per quattro stagioni e mezza la maglia del Chelsea, collezionando 198 presenze e 22 reti. Fabregas conosce molto bene l’ambiente ed è un altro aspetto che piace molto ai londinesi, oltre ovviamente alla bravura e alla mentalità mostrate in questi anni al Como.

Il tecnico dei lariani non è però l’unico nome vagliato dal Chelsea: in corsa ci sono diversi tecnici, tra cui l’allenatore dello Strasburgo Liam Rosenior (che i bookmakers danno per favorito) e l’ex CT della Nazionale inglese, Gareth Southgate, fino ad arrivare a due italiani, Roberto De Zerbi e Francesco Farioli.

In più i rumors delle ultime ore parlano addirittura di un clamoroso ritorno di José Mourinho sulla panchina dei Blues. Stando alle ultime indiscrezioni lo Special One – attualmente alla guida del Benfica – si sarebbe offerto per tornare a Stamford Bridge, ovvero quella che è stata la sua casa dal 2004 al 2007 e poi dal 2013 al 2015.