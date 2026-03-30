Bosnia-Italia: un solo dubbio per Gattuso, c’è un problema in difesa

La Nazionale italiana si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Zenica contro la Bosnia, crocevia determinante per l’accesso ai prossimi Mondiali.

Italia, troppi gol subiti nelle qualificazioni

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta lavorando molto in questi giorni su un principio fondamentale: blindare la difesa.

Durante la fase a gironi, infatti, l’Italia ha subito 12 reti. Un passivo pesantissimo, il peggiore tra le tutte le squadre qualificate tra le prime due, culminato con il pesante passivo incassato contro la Norvegia.

Forse anche per questo motivo, contro l’Irlanda, lo staff tecnico azzurro ha optato per un assetto più conservativo. Si sa, nelle sfide a eliminazione diretta, uno degli imperativi è non concedere vantaggi agli avversari.

Per questa ragione la partita contro l’Irlanda del Nord costituisce il punto di partenza per tentare di neutralizzare anche il tandem offensivo bosniaco, composto da Edin Dzeko ed Ermedin Demirovic.

Per contenere l’attacco pesante, l’Italia confermerà la difesa a tre. Vista l’assenza di un marcatore centrale di ruolo, la leadership del reparto arretrato spetterà ancora a Alessandro Bastoni. Il giocatore dell’Inter, pur prediligendo solitamente la posizione di braccetto sinistro, continuerà ad agire da perno centrale, supportato a destra da Gianluca Mancini e a sinistra da Riccardo Calafiori.

Il quadro clinico di Bastoni risulta rassicurante: il difensore ha completamente smaltito il trauma alla caviglia accusato all’inizio di marzo ed è in netta ripresa atletica. La sua sostituzione di giovedì è stata una pura misura precauzionale per evitare il rischio di espulsioni, essendo già ammonito. Dunque, il ct si augura che il consolidamento dell’intesa con i compagni di reparto sarà la chiave per arginare la fisicità di Dzeko.

La formazione azzurra: Pio Esposito scalpita

Detto della difesa, spostando l’attenzione sugli altri reparti, i collaudi tattici effettuati a Coverciano mantengono aperti alcuni ballottaggi. In cabina di regia, Manuel Locatelli appare in vantaggio su Bryan Cristante per guidare le geometrie del centrocampo. Sulla corsia di destra, l’esperienza di Matteo Politano continua a prevalere sulla freschezza di Palestra.

Il vero dubbio risiede nel terminale offensivo vista la prestazione incolore di Retegui. Resta apertissimo il duello tra Mateo e Pio Esposito che si risolverà solo al termine dell’ultima seduta di rifinitura. Attualmente, la conferma di Retegui dal primo minuto sembra l’opzione più probabile, ma le valutazioni definitive verranno sciolte forse anche valutando le condizioni del campo.

Confermati Donnarumma in porta, Tonali e Barella come interni di centrocampo, Dimarco a sinistra e Kean in attacco, a caccia del sesto gol di fila per la storia.

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