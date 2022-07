Betis, preso Luiz Felipe: l’ex Lazio ha firmato un contratto fino al 2027

by Antonio Sepe

Luiz Felipe, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Luiz Felipe è un nuovo giocatore del Betis Siviglia. Il difensore ex Lazio approda in Spagna a parametro zero dopo che il suo contratto con la Lazio era scaduto il 30 giugno 2022. Riparte dalla Liga dunque il classe 1997, che ha firmato un contratto fino al 2027 e a partire dalla prossima stagione difenderà i colori del Betis, in campionato e in coppa ma anche in Europa League.