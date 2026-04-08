Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030: fuori dalla corsa per la panchina dell’Italia

Il tecnico di Reggiolo verso la firma del nuovo accordo con la federazione brasiliana. Guadagnerà 10 milioni a stagione e resterà alla guida della Seleção fino ai Mondiali del 2030.

Carlo Ancelotti si prepara a proseguire la propria avventura alla guida del Brasile. Nelle prossime settimane è attesa la firma del rinnovo contrattuale con la federazione verdeoro, che permetterà al tecnico italiano di restare commissario tecnico della nazionale fino ai Mondiali del 2030. Una decisione che di fatto esclude l’allenatore di Reggiolo dalla lista dei possibili candidati per la panchina della Nazionale italiana.

Già a dicembre Espn aveva anticipato l’esistenza di un accordo verbale per il prolungamento del contratto quadriennale. Il nuovo accordo non dovrebbe prevedere un aumento dell’ingaggio, con Ancelotti che rimane comunque l’allenatore più pagato nella storia della nazionale brasiliana, con uno stipendio di circa 10 milioni di euro all’anno. Previsto invece un adeguamento economico per i quattro membri del suo staff tecnico.

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L’ufficializzazione del rinnovo dovrebbe arrivare prima dell’annuncio dei convocati per le prossime amichevoli internazionali contro Francia e Croazia, in programma negli Stati Uniti il 26 e il 31 marzo.

Obiettivo Mondiale con la Seleção

Ancelotti, 66 anni, aveva già manifestato a settembre la volontà di prolungare la propria esperienza con il Brasile fino al 2030. L’allenatore ha assunto la guida della nazionale verdeoro nel maggio 2025, dopo la conclusione del rapporto con il Real Madrid.

Il principale obiettivo resta la conquista del sesto titolo mondiale nel 2026. Il Brasile non vince la Coppa del Mondo dal 2002 e, da allora, il miglior risultato ottenuto è stato il quarto posto nel 2014, anno in cui il torneo si disputò proprio nel Paese sudamericano.

Sotto la gestione Ancelotti, la nazionale ha finora collezionato quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime otto partite disputate. Il commissario tecnico è impegnato nella definizione della rosa per i prossimi impegni internazionali. “Nella mia prima conferenza stampa ho detto che il Brasile è fortunato ad avere tanti buoni giocatori – ha dichiarato Ancelotti – La lista non è definitiva, ma siamo vicini alla lista finale. Alcune posizioni non sono ancora state definite al 100%”.

La Seleção affronterà la Francia a Boston il 26 marzo e la Croazia a Orlando il 31 marzo, mentre il debutto ai Mondiali è previsto il 13 giugno contro il Marocco. Nel Gruppo C sono inserite anche Scozia e Haiti.