Calcio in tv, da oggi le amichevoli di Inter, Juventus, Milan e Torino su Sky e NOW: Napoli su Primafila

Parte oggi, sabato 18 luglio, un mese di test precampionato: si comincia con Basilea-Juventus alle 15.30. In pay-per-view su Sky Primafila anche cinque amichevoli del Napoli.
L’estate del grande calcio entra nel vivo su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, sabato 18 luglio, prende il via un mese di amichevoli precampionato con protagoniste Inter, Juventus, Milan e Torino, impegnate nei test di preparazione verso i primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione.
Ad aprire il calendario sarà la Juventus, oggi pomeriggio alle 15.30, contro il Basilea al St. Jakob Park, con diretta su Sky Sport Calcio.
Amichevoli precampionato su Sky e NOW
Il programma estivo proporrà diverse sfide internazionali tra Europa, Asia e Oceania.
Dopo Basilea-Juventus, i bianconeri torneranno in campo il 25 luglio contro lo Standard Liegi, mentre nello stesso giorno il Milan affronterà il Celtic a Glasgow.
Il 26 luglio toccherà all’Inter campione d’Italia, impegnata in Germania contro il Karlsruhe. A chiudere il mese di luglio sarà Juventus-Nizza, il 31 luglio alle 18 su Sky Sport Calcio.
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Inter, Juventus, Milan e Torino: tutti gli appuntamenti
Il mese di agosto si aprirà con Manchester City-Inter, in programma il 1° agosto a Hong Kong per l’Asahi Super Dry Trophy.
Il 2 agosto spazio al Torino, che affronterà il Burnley a Turf Moor.
Il 5 agosto doppio appuntamento: Milan-Inter a Perth, primo derby estivo della stagione, e Chelsea-Juventus a Hong Kong per l’Herbalgy Trophy.
L’8 agosto ancora grandi sfide internazionali, con Juventus-Inter a Perth e Chelsea-Milan a Jakarta. L’11 agosto Juventus-Palermo, il 15 Manchester United-Milan e il 17 Juventus-Juventus Next Gen allo Stadium.
Napoli su Sky Primafila in pay-per-view
Tra luglio e agosto scenderà in campo anche il Napoli, con cinque amichevoli disponibili in pay-per-view su Sky Primafila.
Gli azzurri giocheranno il 22 luglio alle 18 contro l’Arezzo, il 26 luglio sempre alle 18 contro la Carrarese, il 5 agosto alle 18.30 contro l’Osasuna, l’8 agosto alle 21 contro il Celta Vigo e il 12 agosto alle 21 contro l’Aris Salonicco.
News e aggiornamenti su Sky Sport
Per tutta l’estate saranno disponibili aggiornamenti su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport, da Facebook a X, Instagram e TikTok.
Il programma delle amichevoli su Sky e NOW
Sabato 18 luglio
Ore 15.30
Basilea-Juventus
Diretta tv: Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Riccardo Gentile
Sabato 25 luglio
Ore 16.00
Celtic-Milan
Diretta tv: Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Federico Zanon
Ore 20.00
Standard Liegi-Juventus
Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Federico Botti
Domenica 26 luglio
Ore 16.30
Karlsruhe-Inter
Diretta tv: Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Matteo Marceddu
Venerdì 31 luglio
Ore 18.00
Juventus-Nizza
Diretta tv: Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Federico Botti
Sabato 1° agosto
Ore 13.30
Manchester City-Inter
Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Maurizio Compagnoni
Domenica 2 agosto
Ore 16.00
Burnley-Torino
Diretta tv: Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Mercoledì 5 agosto
Ore 13.00
Milan-Inter
Diretta tv: Sky Sport Uno
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Maurizio Compagnoni
Ore 13.30
Chelsea-Juventus
Diretta tv: Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Stefano Borghi
Sabato 8 agosto
Ore 13.00
Juventus-Inter
Diretta tv: Sky Sport Uno
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Stefano Borghi
Ore 14.00
Chelsea-Milan
Diretta tv: Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Massimo Marianella
Martedì 11 agosto
Ore 12.00
Juventus-Palermo
Diretta tv: Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Federico Botti
Sabato 15 agosto
Ore 16.45
Manchester United-Milan
Diretta tv: Sky Sport Calcio
Diretta streaming: Sky Go, NOW
Telecronaca: Maurizio Compagnoni
Lunedì 17 agosto
Ore 18.00
Juventus-Juventus Next Gen
Telecronaca: Riccardo Gentile
Le amichevoli del Napoli su Sky Primafila
Mercoledì 22 luglio
Ore 18.00
Napoli-Arezzo
Pay-per-view su Sky Primafila
Telecronaca: Riccardo Gentile
Domenica 26 luglio
Ore 18.00
Napoli-Carrarese
Pay-per-view su Sky Primafila
Telecronaca: Federico Botti
Mercoledì 5 agosto
Ore 18.30
Napoli-Osasuna
Pay-per-view su Sky Primafila
Telecronaca: Davide Polizzi
Sabato 8 agosto
Ore 21.00
Napoli-Celta Vigo
Pay-per-view su Sky Primafila
Telecronaca: Dario Massara
Mercoledì 12 agosto
Ore 21.00
Napoli-Aris Salonicco
Pay-per-view su Sky Primafila
Telecronaca: Giovanni Poggi