Calcio in tv, da oggi le amichevoli di Inter, Juventus, Milan e Torino su Sky e NOW: Napoli su Primafila

Parte oggi, sabato 18 luglio, un mese di test precampionato: si comincia con Basilea-Juventus alle 15.30. In pay-per-view su Sky Primafila anche cinque amichevoli del Napoli.

L’estate del grande calcio entra nel vivo su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, sabato 18 luglio, prende il via un mese di amichevoli precampionato con protagoniste Inter, Juventus, Milan e Torino, impegnate nei test di preparazione verso i primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione.

Ad aprire il calendario sarà la Juventus, oggi pomeriggio alle 15.30, contro il Basilea al St. Jakob Park, con diretta su Sky Sport Calcio.

Amichevoli precampionato su Sky e NOW

Il programma estivo proporrà diverse sfide internazionali tra Europa, Asia e Oceania.

Dopo Basilea-Juventus, i bianconeri torneranno in campo il 25 luglio contro lo Standard Liegi, mentre nello stesso giorno il Milan affronterà il Celtic a Glasgow.

Il 26 luglio toccherà all’Inter campione d’Italia, impegnata in Germania contro il Karlsruhe. A chiudere il mese di luglio sarà Juventus-Nizza, il 31 luglio alle 18 su Sky Sport Calcio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Inter, Juventus, Milan e Torino: tutti gli appuntamenti

Il mese di agosto si aprirà con Manchester City-Inter, in programma il 1° agosto a Hong Kong per l’Asahi Super Dry Trophy.

Il 2 agosto spazio al Torino, che affronterà il Burnley a Turf Moor.

Il 5 agosto doppio appuntamento: Milan-Inter a Perth, primo derby estivo della stagione, e Chelsea-Juventus a Hong Kong per l’Herbalgy Trophy.

L’8 agosto ancora grandi sfide internazionali, con Juventus-Inter a Perth e Chelsea-Milan a Jakarta. L’11 agosto Juventus-Palermo, il 15 Manchester United-Milan e il 17 Juventus-Juventus Next Gen allo Stadium.

Napoli su Sky Primafila in pay-per-view

Tra luglio e agosto scenderà in campo anche il Napoli, con cinque amichevoli disponibili in pay-per-view su Sky Primafila.

Gli azzurri giocheranno il 22 luglio alle 18 contro l’Arezzo, il 26 luglio sempre alle 18 contro la Carrarese, il 5 agosto alle 18.30 contro l’Osasuna, l’8 agosto alle 21 contro il Celta Vigo e il 12 agosto alle 21 contro l’Aris Salonicco.

News e aggiornamenti su Sky Sport

Per tutta l’estate saranno disponibili aggiornamenti su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport, da Facebook a X, Instagram e TikTok.

Il programma delle amichevoli su Sky e NOW

Sabato 18 luglio

Ore 15.30

Basilea-Juventus

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Riccardo Gentile

Sabato 25 luglio

Ore 16.00

Celtic-Milan

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Federico Zanon

Ore 20.00

Standard Liegi-Juventus

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Federico Botti

Domenica 26 luglio

Ore 16.30

Karlsruhe-Inter

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Matteo Marceddu

Venerdì 31 luglio

Ore 18.00

Juventus-Nizza

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Federico Botti

Sabato 1° agosto

Ore 13.30

Manchester City-Inter

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Domenica 2 agosto

Ore 16.00

Burnley-Torino

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Mercoledì 5 agosto

Ore 13.00

Milan-Inter

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Ore 13.30

Chelsea-Juventus

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Stefano Borghi

Sabato 8 agosto

Ore 13.00

Juventus-Inter

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Stefano Borghi

Ore 14.00

Chelsea-Milan

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Massimo Marianella

Martedì 11 agosto

Ore 12.00

Juventus-Palermo

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Federico Botti

Sabato 15 agosto

Ore 16.45

Manchester United-Milan

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Lunedì 17 agosto

Ore 18.00

Juventus-Juventus Next Gen

Telecronaca: Riccardo Gentile

Le amichevoli del Napoli su Sky Primafila

Mercoledì 22 luglio

Ore 18.00

Napoli-Arezzo

Pay-per-view su Sky Primafila

Telecronaca: Riccardo Gentile

Domenica 26 luglio

Ore 18.00

Napoli-Carrarese

Pay-per-view su Sky Primafila

Telecronaca: Federico Botti

Mercoledì 5 agosto

Ore 18.30

Napoli-Osasuna

Pay-per-view su Sky Primafila

Telecronaca: Davide Polizzi

Sabato 8 agosto

Ore 21.00

Napoli-Celta Vigo

Pay-per-view su Sky Primafila

Telecronaca: Dario Massara

Mercoledì 12 agosto

Ore 21.00

Napoli-Aris Salonicco

Pay-per-view su Sky Primafila

Telecronaca: Giovanni Poggi