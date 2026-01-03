Addio Napoli, finisce come con Kvara: Conte chiede il sostituto subito

Antonio Conte è stato molto chiaro con il ds Manna: se va via un pezzo forte serve un sostituto, il caso Kvara non deve ripetersi.

I tifosi del Napoli si aspettano senz’altro qualche innesto di spessore in questo mercato di gennaio. Tuttavia il direttore sportivo Giovanni Manna avrà il suo bel da fare per soddisfare le richieste di Antonio Conte: il blocco del mercato, imposto in seguito al mancato rispetto dell’indicatore del costo allargato rispetto ai ricavi, obbliga i partenopei a cedere per comprare (se un giocatore viene venduto per 10 milioni il club può spenderne al massimo 10 per acquistarne un altro).

Anche per questo il tecnico salentino ha avuto dei colloqui con la società per capire quali giocatori possono lasciare Napoli, così da fare spazio agli eventuali nuovi acquisti. Conte non vuole assolutamente che si ripeta quanto accaduto esattamente un anno fa, quando venne ceduto Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain (operazione da 70 milioni di euro più 5 di bonus) senza però acquistare un sostituto dello stesso livello.

Il Napoli di Conte, anche senza la stella georgiana, è riuscito comunque nell’impresa di vincere lo scudetto. Quest’anno, però, la concorrenza è molto più agguerrita e bisogna anche tenere conto dell’impegno in Champions: se va via un giocatore deve arrivare per forza un altro elemento dello stesso valore o anche superiore.

Addio Napoli, va via già a gennaio: Conte vuole un sostituto all’altezza

Tra i calciatori che proprio non sono riusciti a instaurare un feeling con Conte c’è sicuramente Noa Lang. L’ex PSV, arrivato la scorsa estate all’ombra del Vesuvio per 25 milioni di euro più 2 di bonus (e il 10% sulla futura rivendita da riconoscere agli olandesi), ha finora deluso: solo una rete in 21 presenze complessive tra campionato e coppe.

In più pesano anche alcune dichiarazioni che Conte non ha affatto gradito, come quella rivelata dal CT dell’Olanda, Ronald Koeman: “In 28 giorni di ritiro non ho visto un pallone“, aveva detto Noa Lang all’allenatore degli Orange. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino pare che il Galatasaray si sia fatto avanti per l’esterno del Napoli: tra i due club, grazie all’operazione Osimhen portata a termine la scorsa estate, ci sono buoni rapporti ed è certamente un aspetto che può portare più facilmente alla fumata bianca.

Noa Lang può quindi partire (sull’ex PSV si registra anche un timido interesse della Juventus) ma non senza un sostituto. Su questo Conte è stato molto chiaro: Manna, in caso di partenza dell’olandese, dovrà garantirgli un ricambio di spessore. In prima fila, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe Armand Laurienté del Sassuolo.