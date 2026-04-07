Addio Lucescu: maestro di calcio e nell’arte di stare al mondo

È morto questa sera poco dopo le 19 Mircea Lucescu. Il tecnico si è spento all’ospedale universitario di Bucarest all’età di 80 anni.

Mircea Lucescu: il Maestro

Fatale per l’allenatore l’infarto dal quale non si era più ripreso. Lucescu era ricoverato da una settimana, ma da oltre 24 ore era in coma anche se indotto dai dottori.

Ma chi era Lucescu? La figura di Mircea Lucescu rappresenta un’eccezione nel panorama sportivo internazionale, per questo si era guadagnato il nome di Maestro. Scomparso all’età di ottant’anni dopo la fine del suo mandato come Commissario Tecnico della Romania, ha lasciato un’impronta strutturale nel calcio europeo. La sua visione calscistica non si basava su moduli rivoluzionari, ma sull’applicazione rigorosa della sua solida cultura calcistica.

Nato a Bucarest il 29 luglio 1945, Lucescu è stato un attaccante, arrivando a guidare la propria Nazionale ai Mondiali del 1970. Le limitazioni geopolitiche dell’epoca gli preclusero trasferimenti all’estero da giocatore. Tuttavia l’ostacolo fu ampiamente aggirato nel successivo percorso da tecnico. Sostenuto da un marcato spessore intellettuale, l’allenatore padroneggiava fluentemente sei lingue straniere e coltivava profondi interessi per arte e letteratura. La sua propensione accademica, per questo, lo ha portato spesso ad esigere dai giocatori un impegno formativo che esulasse dal mero contesto agonistico.

Durante la sua avventura in Italia cominciata nel 1990, il tecnico ha allenato Pisa, Brescia e Reggiana, fino al 1998 con la complessa parentesi all’Inter. Subentrato a sorpresa a stagione in corso, rassegnò le dimissioni pochi mesi dopo, in seguito all’eliminazione in Champions League contro il Manchester United e a insanabili divergenze interne allo spogliatoio.

Ma è il resto d’Europa che lo ha consacrato. La sua bacheca annovera decine di titoli nazionali conquistati in Romania, Turchia e Ucraina, alla guida di società come Galatasaray, Besiktas, Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev. A livello continentale spiccano in particolar modo la conquista di una Coppa UEFA e di una Supercoppa Europea.

La dedizione assoluta alla professione lo ha mantenuto in attività fino al termine dei suoi giorni.

Nonostante i problemi cardiaci, cominciati con un grave infarto nel 2009, ha guidato la Nazionale rumena fino ai recenti playoff mondiali del 2026.

A 26 marzo l’ultimo record della sua unica carriera. Ad 80 anni e 240 giorni, è diventato il tecnico più anziano ad aver mai diretto una selezione nazionale.

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