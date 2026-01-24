Futsal, Euro 2026: l’Italia regge un tempo, poi il Portogallo dilaga 6-2

Gli Azzurri illudono nel primo tempo, ma nella ripresa subiscono la qualità lusitana. Espulsi Rossetti e Pulvirenti, che salteranno la sfida con la Polonia.

Si apre con una sconfitta il cammino dell’Italia nel Gruppo D di EURO 2026 di futsal. Nella gara inaugurale del Matchday 4, il Portogallo si impone per 6-2, facendo la differenza soprattutto nella seconda frazione dopo un primo tempo equilibrato.

Primo tempo combattuto

L’avvio è favorevole agli Azzurri, che trovano il vantaggio con Musumeci dopo poco più di un minuto. Il Portogallo reagisce e ristabilisce l’equilibrio con Diogo Santos, chiudendo la prima parte di gara sull’1-1. L’Italia tiene bene il campo, limitando le iniziative dei campioni lusitani.

La svolta nella ripresa

Nel secondo tempo il Portogallo cambia marcia. Kutchy sale in cattedra con una doppietta ravvicinata che spezza l’equilibrio, seguita dal gol di Rúben Góis. L’Italia prova a rientrare in partita grazie all’autorete di Tiago Brito, ma il divario tecnico e fisico emerge con il passare dei minuti.

Rosso e difficoltà numeriche

La gara degli Azzurri si complica ulteriormente con le espulsioni di Rossetti e, nel finale, di Pulvirenti per somma di ammonizioni. In superiorità numerica, il Portogallo chiude definitivamente i conti con le reti di Diogo Santos e Bruno Coelho.

Marcatori e protagonisti

Per i lusitani arrivano le doppiette di Kutchy e Diogo Santos, con i sigilli di Bruno Coelho e Rúben Góis. All’Italia non bastano il gol iniziale di Musumeci e l’autogol di Tiago Brito per rimanere in partita.

Prossimo impegno

La sconfitta costringe ora gli Azzurri a guardare avanti: nella prossima gara del girone l’Italia affronterà la Polonia, ma dovrà fare a meno di Rossetti e Pulvirenti, squalificati.