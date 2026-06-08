Calcio a 5, iniziano i playoff scudetto: il calendario

Sono pronti a partire i playoff scudetto per quanto riguarda la Serie A di calcio a 5: il calendario dell’evento che decide la stagione

Dopo tanta attesa e i continui rinvii causati dal caso Genzano – che alla fine non potrà prendervi parte – scattano finalmente i playoff scudetto della Serie A 2025-2026 di calcio a 5.

Il via ufficiale è fissato per martedì 9 giugno con il primo turno dei quarti di finale, che si giocheranno in casa delle squadre peggio piazzate nel tabellone. Il programma della gara-1 prevede quattro sfide molto interessanti.

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Si parte alle ore 19 con la Came Treviso che ospiterà la Meta Catania. A seguire, alle 20:30, la Feldi Eboli riceverà la Roma 1927. Spazio anche a un sentito derby campano tra Sporting Sala Consilina e Napoli, mentre la Sandro Abate ospiterà la L84 Torino in un incrocio che potrebbe riservare tante sorprese.

Il calendario dei playoff di calcio a 5

Le serie sono al meglio delle tre partite: la gara-2 si giocherà a campi invertiti venerdì 12 giugno, con le eventuali gare-3 fissate per domenica 14. Il grande obiettivo è riuscire a entrare tra le quattro semifinaliste, per gli incroci in programma tra il 16 e il 21 giugno. Da lì si otterranno le due finaliste.

Le vincitrici si contenderanno poi il titolo tricolore nella finale assoluta, con gara-1 il 25 giugno, gara-2 il 28 e l’eventuale spareggio decisivo il 30 giugno.

Si tratta di un finale di stagione che si preannuncia palpitante, con le migliori formazioni del panorama nazionale pronte a dare battaglia su ogni pallone per continuare a cullare il sogno tricolore. Ora è tempo di fare sul serio.