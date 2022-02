Trento-Olimpia Milano oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

Jonathan Williams - Trento - Foto: olimpiamilano.com

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-A|X Armani Exchange Milano, valida per la 19esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo la doppia sconfitta di misura contro Varese, la formazione di coach Molin torna tra le mura amiche e sfiderà la formazione meneghina reduce dalla sconfitta in Eurolega contro Fenerbahce. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 5 febbraio. La partita sarà visibile in streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, oppure su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale.

