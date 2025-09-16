Il 27 e 28 settembre ad Assago Trento, Brescia, Virtus Bologna e Olimpia Milano si contenderanno il primo trofeo della stagione. Attesa per l’omaggio a Giorgio Armani e per il tutto esaurito sugli spalti.

Mancano ormai pochi giorni al grande appuntamento con la Supercoppa Frecciarossa 2025 di basket, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre al Forum di Assago. Dopo quasi dieci anni di assenza, Milano torna a ospitare la manifestazione che apre ufficialmente la stagione, con un tabellone che promette spettacolo: Trento contro Brescia da una parte, Virtus Bologna contro Olimpia Milano dall’altra.

Un ritorno particolarmente sentito, che arriva in un anno di grande cambiamento per l’Olimpia. Sarà infatti la prima competizione senza Giorgio Armani, al quale la società e la Lega Basket dedicheranno un tributo speciale. “Milano sarà doppiamente responsabilizzata nel giocare bene e vincere – ha sottolineato Andrea Bargnani, ambassador LBA –. La Supercoppa è il primo banco di prova della stagione e ogni squadra arriva con un livello di preparazione diverso, ma lo spettacolo sarà garantito”.

Il presidente uscente della Lega Basket, Umberto Gandini, ha rimarcato l’importanza dell’evento: “È il primo trofeo in palio, riservato alle migliori della passata stagione. Ci saranno tanti volti nuovi, altri reduci da un’estate esaltante con la Nazionale, e squadre che hanno dimostrato di poter essere protagoniste anche in Europa”. Sarà anche l’ultimo atto della sua presidenza prima del passaggio di consegne a Maurizio Gherardini.

L’attesa cresce anche sugli spalti: l’obiettivo è superare le 15 mila presenze della scorsa edizione. Tutte e quattro le protagoniste arrivano con motivazioni altissime: la Virtus Bologna campione d’Italia ritrova finalmente la rosa al completo, l’Olimpia Milano cerca un successo da dedicare ad Armani, Trento difende il titolo di Coppa Italia, mentre Brescia vuole confermarsi come la sorpresa del campionato.

Il conto alla rovescia è partito: il Forum è pronto ad accogliere un weekend che promette emozioni, spettacolo e la prima grande battaglia della stagione cestistica italiana.