Qualificazioni Mondiali basket: Italia prima ma obbligata a vincere, il motivo

Le qualificazioni ai prossimi Mondiali di basket del 2027 entrano nella loro fase decisiva: l’Italia deve chiudere il discorso

La Nazionale italiana di basket si appresta ad affrontare una delle trasferte più delicate e decisive del suo percorso verso i Mondiali 2027. Gli azzurri, infatti, sono attesi dalla sfida in Islanda valida per le qualificazioni alla rassegna iridata, un match che potrebbe valere tanto, non solo per il pass diretto alla seconda fase del torneo.

La situazione nel girone D è attualmente molto equilibrata e interessante. L’Italia comanda la classifica con 7 punti frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta, seguita a ruota da Lituania e Islanda appaiate a quota 6 punti (entrambe con un bilancio di 2 successi e 2 ko, ma con i baltici favoriti dalla differenza canestri di +16). Chiude la Gran Bretagna con 5 punti e un record di 1-3.

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Perché è meglio vincere ora per l’Italia

Il sistema di assegnazione punti previsto dalla FIBA assegna 2 punti per la vittoria e 1 per la sconfitta, rendendo ogni singola partita fondamentale in ottica qualificazione.

La trasferta in terra islandese assume quindi un’importanza strategica enorme: una vittoria degli azzurri significherebbe matematicamente il passaggio del turno, blindando il primato e ipotecando un percorso tranquillo verso la fase successiva.

Inoltre, il calendario ha riservato un piccolo aiuto all’Italia: la Lituania affronterà la Gran Bretagna in un match che terminerà un paio d’ore prima rispetto alla palla a due di Reykjavik. Se i baltici dovessero vincere, agli azzurri basterebbe semplicemente imporsi sull’Islanda per festeggiare la qualificazione. Altrimenti, la situazione potrebbe riaprirsi, rendendo ogni canestro ancora più pesante.

In più, guardando all’altro gruppo – e quindi al girone d’incrocio – la situazione rischia di farsi più ingarbugliata. Si prospetta un girone di ferro formato Turchia, Serbia, Italia e Lituania, di cui ne passeranno solo tre. Vincere ora e centrare un due su due permetterebbe all’Italia di guardare al prossimo futuro con molta più tranquillità.

Ramondino avverte sull’Islanda: “Possono metterci in difficoltà”

“L’Islanda ha un roster collaudato e la storia recente dice che sono stati in grado di metterci in difficoltà e non mi riferisco solo alla gara di andata a Tortona. Hanno una serie di giocatori che, se in giornata, possono trovare ritmo e farci male“, ha dichiarato coach Marco Ramondino, che ha sostituito Luca Banchi – out per motivi familiari.

La fiducia resta comunque immutata rispetto al futuro: “I nuovi arrivati e quelli con poca esperienza in Azzurro non hanno fatto alcuna fatica nell’inserimento e questo grazie alla personalità dei veterani e allo staff tecnico”. La voglia di vincere e chiudere la pratica è sempre più forte.