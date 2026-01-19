Polonara torna a casa: emozione al PalaSerradimigni prima di Sassari-Napoli

Standing ovation per Achille Polonara al suo rientro sul parquet dopo la battaglia contro la leucemia: “Qui è una seconda casa, inizia la mia rinascita”

Un momento che va oltre il risultato e oltre il basket. Achille Polonara è tornato sul parquet, facendo la sua comparsa al PalaSerradimigni pochi minuti prima della palla a due della sfida di campionato tra Dinamo Sassari e Napoli. Un rientro carico di significato, accolto da una standing ovation commossa del pubblico sardo, dei compagni e di tutto il mondo della pallacanestro.

Il lungo azzurro, che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare una dura battaglia contro la leucemia, è stato salutato come un simbolo di forza, resilienza e speranza. Un’emozione palpabile sugli spalti e sul parquet, in uno dei luoghi che più hanno segnato la sua carriera.

“È tornato un guerriero”: il messaggio della Dinamo Sassari

A celebrare il momento è stata anche la Dinamo Sassari, che sui propri canali social ha voluto rendere omaggio a Polonara con parole forti e sincere:

“È tornato un guerriero, un uomo che ha lottato, che ha emozionato e che oggi è di nuovo qui, a casa sua”.

Un messaggio che sintetizza il legame profondo tra il giocatore e la città, dove Polonara ha lasciato un segno sportivo e umano indelebile.

Polonara: “Sono qui, è già una vittoria”

Visibilmente emozionato, Achille Polonara ha parlato ai microfoni di LBA TV, raccontando cosa ha rappresentato questo ritorno:

“Mi ha aiutato tantissimo il sostegno che ho ricevuto. Sono stati mesi complicati, spero che il peggio sia passato e che questa sia una rinascita”.

Parole semplici, ma dense di significato, che raccontano un percorso difficile affrontato con coraggio e dignità. Il legame con Sassari resta fortissimo:

“È bellissimo tornare qui. Sassari e la sua gente sono speciali. Per me questa è una seconda casa. Ci eravamo fatti una promessa e sono tornato”.

Ora inizia una nuova fase:

“Sono qui in pianta stabile con la mia famiglia. Cercheremo di costruire una routine e iniziare un percorso riabilitativo con preparatori e fisioterapisti. Ma già essere qui oggi è una grande gioia”.

Un esempio che va oltre lo sport

Il ritorno di Achille Polonara al PalaSerradimigni non è stato solo un momento simbolico, ma un messaggio potente per tutto il movimento sportivo: la vittoria più importante, a volte, è semplicemente tornare in campo, anche solo per salutare, respirare l’abbraccio del proprio pubblico e guardare avanti.