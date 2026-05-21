Playoff Serie A Basket 2026, su Sky e NOW continuano i quarti di finale

Milano cerca il colpo decisivo a Reggio Emilia, sfida apertissima tra Trento e Bologna

Entra sempre più nel vivo la postseason della Serie A Unipol 2026 di basket, con i quarti di finale playoff pronti a regalare un nuovo weekend di grande spettacolo su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Dopo le prime sfide delle serie, l’attenzione si concentra soprattutto su EA7 Emporio Armani Milano, che giovedì sera avrà il primo match point per chiudere la serie contro Reggio Emilia, e sul confronto tra Trento e Virtus Bologna, fermo sull’1-1 dopo le prime due gare.

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Milano a caccia della semifinale

Si parte giovedì 21 maggio alle 20.45 con Gara 3 tra Reggio Emilia e Milano.

L’Olimpia, avanti nella serie, proverà a chiudere subito il discorso qualificazione in trasferta, mentre Reggio Emilia cercherà di riaprire i giochi davanti al proprio pubblico.

La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Basket e anche in chiaro su Cielo, con telecronaca di Geri De Rosa e commento tecnico di Chicca Macchi.

Trento-Bologna, equilibrio totale

Grande equilibrio nella serie tra Trento e Virtus Bologna, che si trasferisce ora alla BTS Arena dopo l’1-1 maturato nelle prime due gare.

Il terzo atto è in programma venerdì 22 maggio alle 20, mentre Gara 4 si giocherà domenica 24 maggio alle 17.

Entrambe le sfide saranno trasmesse su Sky Sport Basket, con telecronaca di Davide Fumagalli, commento di Andrea Meneghin e collegamenti dal campo affidati a Giulia Cicchinè.

Brescia sfida Trieste in Gara 4

Sabato 23 maggio alle 20 toccherà invece a Trieste-Brescia, valida per Gara 4 della serie.

Il match sarà raccontato su Sky Sport Basket da Andrea Solaini con il commento tecnico di Andrea Meneghin.

Dove seguire i playoff

Oltre alle dirette televisive, risultati, highlights, classifiche e approfondimenti saranno disponibili su Sky Sport 24, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente.

Il programma completo

Giovedì 21 maggio

Ore 20.45

Reggio Emilia-Milano (Gara 3)

Sky Sport Basket

Cielo

Venerdì 22 maggio

Ore 20

Trento-Bologna (Gara 3)

Sky Sport Basket

Sabato 23 maggio

Ore 20

Trieste-Brescia (Gara 4)

Sky Sport Basket

Domenica 24 maggio

Ore 17

Trento-Bologna (Gara 4)