Playoff NBA, i risultati della notte: Spurs dominanti contro Oklahoma, si va a gara-7

Gli Spurs si guadagnano gara-7 dopo un grande match contro Oklahoma: ora c’è grande attesa per gara-7, ma con nuove gerarchie
La notte NBA del 29 maggio regala emozioni da brividi: i San Antonio Spurs, con le spalle al muro dopo il ko di Gara-5, rispondono con una prestazione monumentale e travolgono Oklahoma City Thunder 118-91, guadagnandosi l’accesso a gara-7.
Protagonista assoluto il solito incredibile Victor Wembanyama: 28 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate in 28 minuti, con un avvio esplosivo che spezza subito le gambe ai temibili avversari.
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La partita si decide nei primi 90 secondi: 9-2 Spurs, timeout obbligato per coach Daigneault. Oklahoma City non trova più ritmo e continuità: difesa stoica degli ospiti, squadra ferma al 37,2% dal campo e 25% da tre. Nel terzo quarto, oltre otto minuti senza canestro: si materializza un crollo in gara-6.
Il cammino degli Spurs verso gara-7 nei playoff NBA
Oltre a Wembanyama, brillano gli supporting cast: Dylan Harper, tornato protagonista dopo un inizio di serie opaco, sigla 18 punti in uscita dalla panchina (6/9 al tiro). Stephon Castle aggiunge 17 punti e 9 rimbalzi con una sola palla persa, mentre Vassell e Champagnie superano la doppia cifra.
Per i Thunder, notte da dimenticare: Shai Gilgeous-Alexander, MVP in carica, firma la peggior prestazione degli ultimi dodici mesi proprio quando le Finals erano a un passo.
La Western Conference si decide sabato notte a Oklahoma City: Gara-7 sarà una finale nelle finali. Gli Spurs sognano il ritorno alle Finals dopo anni di ricostruzione, i Thunder vogliono difendere il titolo. Wembanyama ha acceso la miccia: ora può fare la differenza nella notte più importante.