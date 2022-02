Olimpia Milano-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Final Eight Coppa Italia 2022 basket

by Andrea Bellini

Troy Daniels - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. Al via la competizione che assegna il secondo trofeo stagionale: ad affrontarsi, le formazioni che hanno concluso il girone di andata rispettivamente in prima e in ottava posizione, ma i valori in gara secca si può dire che si annullino, seppure in questo caso il divario sulla carta è netto. La palla a due è fissata per le ore 18:00 di mercoledì 16 febbraio. La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport HD, oppure in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una diretta scritta aggiornata.

