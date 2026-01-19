NBA, Lakers super contro Toronto: difesa top e notte storica per Ayton

Los Angeles ritrova solidità e si avvicina al quarto posto a Ovest. Durant entra nella storia, Morant torna e guida Memphis

I Los Angeles Lakers rispondono presente nel momento più delicato della stagione e lo fanno con la miglior prestazione difensiva dell’anno. Dopo cinque sconfitte nelle ultime sei gare, la squadra gialloviola batte nettamente i Toronto Raptors 110-93, ritrovando fiducia e continuità nella corsa ai playoff.

A guidare i Lakers sono i soliti Luka Doncic e LeBron James, ma la serata è destinata a restare negli archivi della franchigia grazie a un Deandre Ayton semplicemente perfetto.

Ayton da record, Lakers solidi e convincenti

Ayton chiude con 25 punti, 13 rimbalzi, 10/10 al tiro e zero palle perse, diventando il primo giocatore nella storia dei Lakers – dal 1977 – a segnare almeno 25 punti con il 100% al tiro senza perdere un pallone. Una prova dominante sotto i tabelloni, fondamentale per costruire il successo.

Accanto a lui brillano:

Luka Doncic : 25 punti e 7 assist

LeBron James: 24 punti e 7 assist

Toronto prova a restare agganciata con Scottie Barnes (22 punti e 9 rimbalzi), ma non riesce mai davvero a mettere in discussione il controllo del match da parte di Los Angeles, che ora si riavvicina al quarto posto della Western Conference, occupato da Minnesota.

Durant supera Nowitzki: sesto all time

Serata storica anche per Kevin Durant, protagonista nella vittoria degli Houston Rockets sui New Orleans Pelicans per 119-110. Il 37enne segna 18 punti, sufficienti per superare Dirk Nowitzki al sesto posto nella classifica marcatori all time NBA.

“Dirk è una leggenda che ho sempre ammirato. Essere lì con lui è pazzesco, così come essere sotto Michael Jordan”,

ha dichiarato Durant, ora a quota 31.562 punti, dietro solo a MJ (32.292).

Per Houston ottima prova anche di Jabari Smith Jr., autore di 32 punti e 8 rimbalzi. Ai Pelicans non bastano i 21 di Trey Murphy e i 20 di Zion Williamson.

Hornets corsari, Morant torna e Memphis vola

Sempre più micidiali in trasferta gli Charlotte Hornets, che dopo aver espugnato i campi di Thunder, Jazz e Lakers, passano con autorità anche a Denver, battendo i Nuggets 110-87.

Successo esterno anche per i Portland Trail Blazers, vittoriosi a Sacramento 117-110.

Sorridono infine Chicago e Memphis:

I Bulls superano Brooklyn 124-102 , con sette giocatori in doppia cifra e Coby White top scorer con 24 punti.

A Londra, i Grizzlies battono gli Orlando Magic 126-109 e ritrovano Ja Morant, al rientro dopo sei partite: 24 punti, 13 assist e parole chiare sul futuro.