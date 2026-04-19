Playoff NBA, Lakers avanti su Houston. Successi anche per Denver e New York

Gara-1 sorride ai gialloviola senza Doncic. Jokic trascina Denver, Knicks solidi contro Atlanta.

Partono con il piede giusto i Playoff NBA 2026 per i Los Angeles Lakers, che battono 107-98 gli Houston Rockets in gara-1 del primo turno, sfruttando il fattore campo nonostante l’assenza dell’infortunato Luka Doncic. LeBron James sfiora la tripla doppia con 19 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, mentre Luke Kennard si prende la scena con 27 punti tirando con il 69%. Bene anche DeAndre Ayton, autore di 19 punti e 11 rimbalzi.

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Houston paga l’assenza di Kevin Durant e Fred VanVleet: non bastano i 19 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Alperen Sengun per evitare il ko in California. Gara-2 si giocherà ancora a Los Angeles il 22 aprile.

Denver e Knicks partono forte

Successo anche per i Denver Nuggets, che superano 116-105 i Minnesota Timberwolves trascinati dalla tripla doppia di Nikola Jokic (25 punti, 13 rimbalzi e 11 assist) e dai 30 punti di Jamal Murray. A Minnesota non bastano i 22 punti e 9 rimbalzi di Anthony Edwards.

Vittoria convincente anche per i New York Knicks, che piegano 113-102 gli Atlanta Hawks al Madison Square Garden grazie ai 28 punti di Jalen Brunson e ai 25 di Karl-Anthony Towns. Doppia doppia per Josh Hart (11 punti e 14 rimbalzi), mentre agli Hawks non bastano i 26 punti di CJ McCollum.

Le serie restano apertissime, ma gara-1 manda un segnale chiaro: le contender non intendono perdere terreno nella corsa al titolo.