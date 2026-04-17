Playoff NBA 2026 al via su Sky: Lakers-Rockets apre la corsa al titolo

Nel weekend le prime sfide della postseason: in campo LeBron James, Durant, Celtics e Wembanyama.
Tutto pronto per lo spettacolo dei Playoff NBA 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La corsa al Larry O’Brien Trophy prenderà il via nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile alle 2.30 con Gara 1 del primo turno tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets.
La sfida mette subito di fronte grandi protagonisti come LeBron James, Kevin Durant e Alperen Sengun, in una serie che promette spettacolo fin dalle prime battute della postseason.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il programma del weekend
Domenica 19 aprile doppio appuntamento in prima serata su Sky Sport Basket:
- ore 19: Gara 1 tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers al TD Garden
- ore 21.30: Oklahoma City Thunder iniziano la difesa del titolo contro la vincente del play-in tra Golden State Warriors e Phoenix Suns
Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile:
- ore 1.30: Detroit Pistons contro la vincente di Orlando Magic–Charlotte Hornets
- ore 4: San Antonio Spurs di Victor Wembanyama contro i Portland Trail Blazers
L’avvicinamento ai playoff
L’analisi della postseason NBA sarà protagonista già oggi, venerdì 17 aprile, con “Basket Room Talk” in onda alle 16.30 su Sky Sport 24 e alle 18.30 e 23.15 su Sky Sport Basket. In studio Francesco Bonfardeci, Mauro Bevacqua, Matteo Soragna ed Ettore Messina, ex assistente allenatore di Lakers e Spurs.
La corsa al titolo NBA sarà seguita con aggiornamenti, highlights e approfondimenti anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.