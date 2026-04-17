Playoff NBA 2026 al via su Sky: Lakers-Rockets apre la corsa al titolo

Nel weekend le prime sfide della postseason: in campo LeBron James, Durant, Celtics e Wembanyama.

Tutto pronto per lo spettacolo dei Playoff NBA 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La corsa al Larry O’Brien Trophy prenderà il via nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile alle 2.30 con Gara 1 del primo turno tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets.

La sfida mette subito di fronte grandi protagonisti come LeBron James, Kevin Durant e Alperen Sengun, in una serie che promette spettacolo fin dalle prime battute della postseason.

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Il programma del weekend

Domenica 19 aprile doppio appuntamento in prima serata su Sky Sport Basket:

ore 19: Gara 1 tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers al TD Garden

e al ore 21.30: Oklahoma City Thunder iniziano la difesa del titolo contro la vincente del play-in tra Golden State Warriors e Phoenix Suns

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile:

ore 1.30: Detroit Pistons contro la vincente di Orlando Magic – Charlotte Hornets

contro la vincente di – ore 4: San Antonio Spurs di Victor Wembanyama contro i Portland Trail Blazers

L’avvicinamento ai playoff

L’analisi della postseason NBA sarà protagonista già oggi, venerdì 17 aprile, con “Basket Room Talk” in onda alle 16.30 su Sky Sport 24 e alle 18.30 e 23.15 su Sky Sport Basket. In studio Francesco Bonfardeci, Mauro Bevacqua, Matteo Soragna ed Ettore Messina, ex assistente allenatore di Lakers e Spurs.

La corsa al titolo NBA sarà seguita con aggiornamenti, highlights e approfondimenti anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.