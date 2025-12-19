Nuggets e Knicks inarrestabili, Doncic show con i Lakers: il racconto della notte NBA

Denver e New York allungano le strisce vincenti, Jokic domina Orlando. Luka Doncic firma una prestazione mostruosa da 45 punti e trascina i Lakers al successo in casa degli Utah Jazz.

La notte NBA conferma lo stato di forma eccellente di Denver Nuggets e New York Knicks, entrambe sempre più solide nelle rispettive Conference, e regala uno show assoluto firmato Luka Doncic, protagonista con la maglia dei Los Angeles Lakers.

Denver e New York, sei vittorie di fila

I Nuggets conquistano la sesta vittoria consecutiva imponendosi per 126-115 sugli Orlando Magic. L’avvio è complicato, con Orlando aggressiva e trascinata da un super Paolo Banchero, ma Denver cambia marcia nel secondo quarto con un devastante parziale di 43-22.

Ancora una volta decisivo Nikola Jokic, che sfiora l’ennesima tripla doppia con 23 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, ben supportato dai 32 punti di Jamal Murray. Ai Magic non bastano la tripla doppia di Banchero (26 punti, 16 rimbalzi e 10 assist) e i 26 di Wendell Carter Jr.

Più sofferta la vittoria dei Knicks, che dopo il successo in NBA Cup tornano in campo espugnando Indiana per 114-113. I Pacers vanno a un passo dall’impresa con Andrew Nembhard (31 punti) e Pascal Siakam (26), ma nel finale emerge la freddezza di Jalen Brunson, autore della tripla decisiva e miglior marcatore dei suoi con 25 punti. Fondamentali anche Mikal Bridges (22), Jordan Clarkson (18) e Tyler Kolek, protagonista con 16 punti e 11 assist.

Doncic devastante, Lakers vincono a Utah

Per vincere serve un grande ultimo quarto anche ai Los Angeles Lakers, che superano gli Utah Jazz 143-135 conquistando il secondo successo consecutivo. A prendersi la scena è Luka Doncic, che mette in piedi una prestazione monumentale da 45 punti, 11 rimbalzi e 14 assist, nonostante una serata non perfetta al tiro da tre (4/12).

Accanto a lui brilla anche LeBron James, con 28 punti, 7 rimbalzi e 10 assist. Utah, avanti 106-102 prima dell’ultimo parziale, cede nel finale nonostante i 34 punti di Keyonte George.

Overtime e risultati della notte

Serata amara per gli Houston Rockets, sconfitti ai supplementari per la seconda volta consecutiva. Dopo aver dominato il primo tempo contro i New Orleans Pelicans, Houston crolla nella ripresa e soprattutto nel quarto periodo (36-20). Non bastano i 32 punti di Kevin Durant: New Orleans rimonta con Saddiq Bey (29 punti, 9 rimbalzi) e Trey Murphy (27), chiudendo sul 133-128 dopo l’overtime.

Vincono ai supplementari anche i Dallas Mavericks, che superano Detroit 116-114, e i Portland Trail Blazers, che piegano Sacramento 134-133.

Negli altri incontri, tornano al successo gli Oklahoma City Thunder (122-101 sui Clippers), mentre i Miami Heat interrompono una striscia di cinque sconfitte battendo Brooklyn 106-95 in trasferta.