Notte NBA tra sorprese e big match: crolla Denver, Warriors show, Boston ok nel big match

Senza Jokic e Murray i Nuggets affondano in casa contro Atlanta. Vincono Celtics, Warriors e Thunder, Lakers ko contro Milwaukee
Notte ricca di partite e colpi di scena in NBA, con dieci gare in programma e risultati che incidono sulle classifiche di entrambe le Conference. Spicca il tonfo casalingo di Denver, ma non mancano prestazioni individuali di alto livello e match decisi negli ultimi possessi.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Denver affonda senza Jokic e Murray
Senza Nikola Jokic e Jamal Murray, i Nuggets crollano sul parquet di casa contro Atlanta: 110-87 il finale per gli Hawks. Protagonista assoluto Jalen Johnson, che chiude con 29 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, guidando una prestazione solida e senza sbavature. Per Denver l’unica nota positiva è Peyton Watson, autore di 25 punti e 11 rimbalzi.
Oklahoma City salva nel finale, Memphis al palo
Colpo in trasferta per Oklahoma City, che espugna Memphis 117-116 rimontando nel clutch time. A tre minuti dalla sirena finale i Thunder erano sotto 114-105, ma l’assenza di Shai Gilgeous-Alexander viene mascherata dalla grande prova di Jalen Williams (26 punti e 10 assist) e da Ajay Mitchell (23 punti e 6 assist). Ai Grizzlies, con Ja Morant in panchina e sempre più vicino all’addio, non bastano i 23 punti di Jaren Jackson Jr.
Lakers ko, Milwaukee passa
Sconfitta per i Los Angeles Lakers in California contro Milwaukee: 105-101 per i Bucks. LeBron James e Luka Doncic combinano 50 punti (26+24), ma non è sufficiente contro una squadra più continua. Per Milwaukee decisivi i 22 punti di Kevin Porter Jr e i 21 di Giannis
.
Golden State show nella Baia
Dominio totale dei Golden State Warriors, che travolgono Sacramento 137-103. Serata da leader per Steph Curry, che firma 27 punti e 10 assist, in una gara mai realmente in discussione.
Boston vince il big match a Est
Successo importante per Boston, che supera Toronto 125-117 nel big match di Eastern Conference. In grande evidenza Payton Pritchard con 27 punti, supportato dalla prova completa di Jaylen Brown (25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist).
Altri risultati
-
Portland-Houston 111-105: non bastano 30 punti e 12 rimbalzi di Kevin Durant ai Rockets, privi di Alperen Sengun e Fred VanVleet, che incassano la terza sconfitta nelle ultime quattro.
-
Phoenix-New York 112-107: Devin Booker guida i Suns con 31 punti e 8 assist, mentre Dillon Brooks aggiunge 27 punti. Ai Knicks non bastano i 27 punti di Jalen Brunson, quarto ko nelle ultime cinque.
-
Brooklyn-LA Clippers 105-121: i Clippers ripartono con una grande prova di James Harden, ex di giornata, autore di 31 punti e 6 assist, con Kawhi Leonard a quota 26 punti.
-
Orlando-Philadelphia 91-103: vittoria esterna dei Sixers con Tyrese Maxey (29 punti) e Joel Embiid (22 punti e 9 rimbalzi).
-
Washington-New Orleans 107-128: dominio Pelicans con Trey Murphy (35 punti) e Zion Williamson (31). Da segnalare anche la tripla doppia di Derik Queen: 14 punti, 16 rimbalzi e 12 assist.