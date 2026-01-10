Notte NBA tra sorprese e big match: crolla Denver, Warriors show, Boston ok nel big match

Senza Jokic e Murray i Nuggets affondano in casa contro Atlanta. Vincono Celtics, Warriors e Thunder, Lakers ko contro Milwaukee

Notte ricca di partite e colpi di scena in NBA, con dieci gare in programma e risultati che incidono sulle classifiche di entrambe le Conference. Spicca il tonfo casalingo di Denver, ma non mancano prestazioni individuali di alto livello e match decisi negli ultimi possessi.

Denver affonda senza Jokic e Murray

Senza Nikola Jokic e Jamal Murray, i Nuggets crollano sul parquet di casa contro Atlanta: 110-87 il finale per gli Hawks. Protagonista assoluto Jalen Johnson, che chiude con 29 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, guidando una prestazione solida e senza sbavature. Per Denver l’unica nota positiva è Peyton Watson, autore di 25 punti e 11 rimbalzi.

Oklahoma City salva nel finale, Memphis al palo

Colpo in trasferta per Oklahoma City, che espugna Memphis 117-116 rimontando nel clutch time. A tre minuti dalla sirena finale i Thunder erano sotto 114-105, ma l’assenza di Shai Gilgeous-Alexander viene mascherata dalla grande prova di Jalen Williams (26 punti e 10 assist) e da Ajay Mitchell (23 punti e 6 assist). Ai Grizzlies, con Ja Morant in panchina e sempre più vicino all’addio, non bastano i 23 punti di Jaren Jackson Jr.

Lakers ko, Milwaukee passa

Sconfitta per i Los Angeles Lakers in California contro Milwaukee: 105-101 per i Bucks. LeBron James e Luka Doncic combinano 50 punti (26+24), ma non è sufficiente contro una squadra più continua. Per Milwaukee decisivi i 22 punti di Kevin Porter Jr e i 21 di Giannis

.

Golden State show nella Baia

Dominio totale dei Golden State Warriors, che travolgono Sacramento 137-103. Serata da leader per Steph Curry, che firma 27 punti e 10 assist, in una gara mai realmente in discussione.

Boston vince il big match a Est

Successo importante per Boston, che supera Toronto 125-117 nel big match di Eastern Conference. In grande evidenza Payton Pritchard con 27 punti, supportato dalla prova completa di Jaylen Brown (25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist).

Altri risultati