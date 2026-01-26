Notte Nba a Ovest: cadono Thunder e Spurs, Miami espugna Phoenix

I campioni in carica di Oklahoma City battuti in casa da Toronto, San Antonio ko contro New Orleans. Vittorie esterne per Heat, Warriors e Clippers in una notte segnata anche da rinvii per maltempo.

Cadono i Thunder: Toronto passa a Oklahoma City

Seconda sconfitta consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che dopo il passo falso contro Indiana si arrendono anche in casa ai Toronto Raptors per 103-101. A decidere il match è una stoppata decisiva di Scottie Barnes su Chet Holmgren nel finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Barnes chiude con 10 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, risultando determinante ben oltre le cifre. Non basta ai Thunder la solita prestazione solida di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 24 punti e arrivato a 117 partite consecutive oltre i 20 punti. Holmgren firma una doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi, ma l’ultimo possesso pesa come un macigno.

Spurs ko in casa, Pelicans trascinati da Zion

Scivola anche la prima inseguitrice a Ovest. I San Antonio Spurs perdono tra le mura amiche contro i New Orleans Pelicans per 104-95, pagando una serata complicata al tiro di Victor Wembanyama.

Il talento francese chiude comunque in doppia doppia con 16 punti e 16 rimbalzi, ma con un poco brillante 6/16 dal campo. Dall’altra parte, i Pelicans trovano una prestazione dominante del tandem Saddiq Bey–Zion Williamson, entrambi a 24 punti e 10 rimbalzi, che indirizzano il match nel secondo tempo.

Miami corsara a Phoenix: Suns senza Booker

Successo esterno importante per i Miami Heat, che superano i Phoenix Suns 111-102. I padroni di casa devono fare a meno di Devin Booker, fermo per una settimana a causa di un infortunio alla caviglia.

Phoenix si affida ai 26 punti di Dillon Brooks, ma Miami risponde con il gioco di squadra: 22 punti di Bam Adebayo e 20 dalla panchina di Jaime Jaquez Jr.. In campo anche Simone Fontecchio, che in 15 minuti contribuisce con 5 rimbalzi, 3 assist e un libero realizzato.

Warriors e Clippers dominano, rinvii per maltempo

Colpo esterno anche per i Golden State Warriors, che travolgono i Minnesota Timberwolves 111-85 nella gara rinviata sabato per motivi di sicurezza. Steph Curry guida i suoi con 26 punti e 7 assist, ben supportato da Moses Moody (19 punti e 8 rimbalzi). A Minnesota non bastano i 32 punti e 11 rimbalzi di Anthony Edwards.

Netta affermazione anche dei Los Angeles Clippers, che superano 126-89 i Brooklyn Nets in una gara senza storia. Rinviate invece le sfide che coinvolgevano Memphis e Milwaukee, con Nuggets e Mavericks impossibilitati a viaggiare a causa del maltempo.