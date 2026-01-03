Notte Nba, Oklahoma City travolge Golden State: vincono Cavaliers, Bucks e Lakers

La notte Nba regala risultati netti e grandi prestazioni individuali: OKC domina a San Francisco, Cleveland piega Denver, decisive le stelle di Milwaukee e Los Angeles.

Spettacolo e risultati importanti nella notte Nba, che conferma lo stato di forma delle big e mette in evidenza diverse prestazioni di alto livello. Spicca su tutte la prova autoritaria degli Oklahoma City Thunder, che passano senza difficoltà sul parquet dei Golden State Warriors.

Notte Nba, dominio Thunder a San Francisco

La capolista della Western Conference si impone con un netto 131-94, approfittando anche delle numerose assenze tra i titolari dei Warriors. Per Oklahoma City è una serata senza ostacoli, con ben sette giocatori in doppia cifra.

Il trascinatore è ancora una volta Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti. Ottimo anche il contributo di Branden Carlson e Chet Holmgren, entrambi a quota 15 punti, con un impatto decisivo sotto canestro grazie agli 11 e 15 rimbalzi catturati.

Cleveland piega Denver, Mitchell decisivo

Serata complicata anche per i Denver Nuggets, falcidiati dalle assenze e sconfitti 113-108 sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il protagonista è Donovan Mitchell, che chiude con 33 punti.

Non basta invece ai Nuggets la grande prova di Jamal Murray, fermo a 32 punti in una gara comunque combattuta fino agli ultimi minuti.

Hawks corsari a New York, Johnson in tripla doppia

Al Madison Square Garden arrivano buone notizie per gli Atlanta Hawks, che superano 111-99 i New York Knicks. Decisiva la tripla doppia di Jalen Johnson con 18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi.

Fondamentali anche i 23 punti a testa di Onyeka Okongwu e Nickeil Alexander-Walker, che completano una prova solida e concreta della squadra di Atlanta.

Antetokounmpo firma la vittoria dei Bucks

Finale al cardiopalma per i Milwaukee Bucks, che battono 122-121 gli Charlotte Hornets. L’uomo decisivo è Giannis Antetokounmpo, autore della schiacciata che regala il successo ai padroni di casa.

Il greco chiude con una prestazione completa da 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, confermandosi ancora una volta protagonista assoluto della notte Nba.

Lakers ok nel finale, show James e Doncic

Un po’ di sofferenza anche per i Los Angeles Lakers, che entrano nell’ultimo quarto sul 96-96 contro i Memphis Grizzlies, prima di piazzare l’allungo decisivo per il 128-121 finale.

A guidare i gialloviola sono LeBron James e Luka Dončić. LeBron chiude con 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, mentre lo sloveno risponde con 34 punti, 6 rimbalzi e 8 assist.

Suns e Spurs vincono in trasferta

Vittorie nette anche per i Phoenix Suns, che superano 129-102 i Sacramento Kings, e per i San Antonio Spurs, capaci di imporsi 123-113 sul campo degli Indiana Pacers.

Banchero non basta a Orlando, Portland corsara a New Orleans

Nonostante i 31 punti e 6 rimbalzi di Paolo Banchero, gli Orlando Magic cedono 121-114 ai Chicago Bulls, che resistono anche con percentuali non brillanti dall’arco.

Chiude la notte Nba il successo dei Portland Trail Blazers sul campo dei New Orleans Pelicans per 122-109. Inutili i 35 punti di Zion Williamson, mentre l’uomo copertina per Portland è Deni Avdija con 34 punti, 11 assist e 7 rimbalzi.