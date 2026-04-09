NBA, Thunder primi a Ovest: vittoria sui Clippers e vetta aritmetica

Oklahoma City chiude la regular season della Western Conference al comando per il terzo anno consecutivo. Successi anche per Spurs, Nuggets, Cavaliers e Suns.

Gli Oklahoma City Thunder conquistano matematicamente il primo posto nella Western Conference al termine della regular season, chiudendo al comando per la terza stagione consecutiva. Decisiva la vittoria per 128-110 sui Los Angeles Clippers, sesto successo di fila e 19esimo nelle ultime venti partite.

Protagonisti del match Shai Gilgeous-Alexander, autore di 20 punti e 11 assist, e Chet Holmgren, dominante con 30 punti e 14 rimbalzi. Un rendimento costante che ha permesso ai Thunder di mantenere il vantaggio sui San Antonio Spurs, secondi in classifica nonostante 17 vittorie nelle ultime 19 gare.

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Spurs e Nuggets in grande forma

San Antonio ha superato 112-101 i Portland Trail Blazers davanti al proprio pubblico. Con Victor Wembanyama e Stephon Castle indisponibili per infortunio, è stato De’Aaron Fox a guidare la squadra con 25 punti.

Prosegue intanto la striscia positiva dei Denver Nuggets, arrivati alla decima vittoria consecutiva grazie al 136-119 sui Memphis Grizzlies. Nikola Jokic firma una tripla doppia da 14 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, la 34esima stagionale.

Cunningham trascina Detroit, bene Cavaliers e Magic

Rientro convincente dall’infortunio per Cade Cunningham, che contribuisce con 13 punti e 10 assist al successo dei Detroit Pistons sui Milwaukee Bucks per 137-111. Detroit continua a inseguire il traguardo delle 60 vittorie stagionali, che manca dal campionato 2005-06.

Nella Eastern Conference vittoria importante per i Cleveland Cavaliers, che battono 122-116 gli Atlanta Hawks in una sfida dal sapore playoff. Donovan Mitchell realizza 31 punti, raggiungendo la 200ª partita di regular season con almeno 20 punti con la maglia dei Cavs. Evan Mobley aggiunge 22 punti e 19 rimbalzi, eguagliando il suo primato personale.

Continua il buon momento degli Orlando Magic, vittoriosi per 132-120 sui Minnesota Timberwolves e arrivati alla quarta vittoria consecutiva. Successo anche per i Phoenix Suns, che superano 112-107 i Dallas Mavericks.