Nba, vincono Thunder e Mavericks: Giannis trascina Milwaukee, New York piega Golden State

Successi anche per Toronto, Philadelphia e Sacramento nella notte della regular season. Holmgren, Gilgeous-Alexander e Joe guidano Oklahoma City, mentre Dallas sorprende Cleveland in trasferta.
Notte ricca di partite e spettacolo nella regular season Nba, con diversi risultati importanti. Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, New York Knicks e Sacramento Kings conquistano la vittoria nelle rispettive sfide.
Oklahoma City supera Minnesota
Successo interno per gli Oklahoma City Thunder, che battono Minnesota Timberwolves 116-103. Decisivo il contributo del trio formato da Chet Holmgren (21 punti), Shai Gilgeous-Alexander (20) e Isaiah Joe (20), autori complessivamente di 61 punti.
A Minnesota non bastano i 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di Julius Randle.
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Dallas espugna Cleveland
Colpo esterno dei Dallas Mavericks, che vincono 130-120 sul campo dei Cleveland Cavaliers. Grande protagonista Cooper Flagg, autore di 27 punti, 6 rimbalzi e 10 assist.
In doppia cifra anche Naji Marshall con 25 punti e PJ Washington con 20. Ai Cavaliers non bastano i 26 punti e 11 assist di Donovan Mitchell, mentre James Harden chiude con 13 punti e il 33% al tiro in una serata difficile.
Toronto ferma Detroit
Vittoria per i Toronto Raptors, che superano Detroit Pistons 119-108. Protagonista Brandon Ingram, autore di 34 punti in 39 minuti.
Prestazioni solide anche per Jakob Poeltl, con 21 punti e 18 rimbalzi, e Scottie Barnes, vicino alla tripla doppia con 14 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.
Si interrompe invece la striscia di tre successi consecutivi dei Pistons, nonostante i 33 punti e 9 assist di Cade Cunningham e la doppia doppia di Jalen Duren (20 punti e 11 rimbalzi).
Giannis trascina Milwaukee
Torna alla vittoria Milwaukee, che supera Indiana Pacers 134-123 interrompendo una serie negativa di quattro sconfitte.
Grande prova di Giannis Antetokounmpo, che chiude con 31 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Importante anche il contributo dalla panchina di Bobby Portis, autore di 29 punti e 10 rimbalzi.
Per Indiana arriva invece la tredicesima sconfitta consecutiva, nonostante i 32 punti di Aaron Nesmith.
Successi per Philadelphia, New York e Sacramento
Tra le altre partite della notte:
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Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers 109-103
Assenti Tyrese Maxey e Joel Embiid, i Sixers si affidano a Quentin Grimes, autore di 31 punti. Bene anche VJ Edgecombe, in doppia doppia con 18 punti e 12 rimbalzi. Per Portland spiccano i 25 punti, 6 rimbalzi e 9 assist di Deni Avdija.
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New York Knicks – Golden State Warriors 110-107
Decisivo Jalen Brunson, che chiude con 30 punti e 9 assist.
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Sacramento Kings – Utah Jazz 116-111
Protagonista DeMar DeRozan, autore di 41 punti e 11 assist.