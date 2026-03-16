Nba, vincono Thunder e Mavericks: Giannis trascina Milwaukee, New York piega Golden State

Successi anche per Toronto, Philadelphia e Sacramento nella notte della regular season. Holmgren, Gilgeous-Alexander e Joe guidano Oklahoma City, mentre Dallas sorprende Cleveland in trasferta.

Notte ricca di partite e spettacolo nella regular season Nba, con diversi risultati importanti. Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, New York Knicks e Sacramento Kings conquistano la vittoria nelle rispettive sfide.

Oklahoma City supera Minnesota

Successo interno per gli Oklahoma City Thunder, che battono Minnesota Timberwolves 116-103. Decisivo il contributo del trio formato da Chet Holmgren (21 punti), Shai Gilgeous-Alexander (20) e Isaiah Joe (20), autori complessivamente di 61 punti.

A Minnesota non bastano i 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di Julius Randle.

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Dallas espugna Cleveland

Colpo esterno dei Dallas Mavericks, che vincono 130-120 sul campo dei Cleveland Cavaliers. Grande protagonista Cooper Flagg, autore di 27 punti, 6 rimbalzi e 10 assist.

In doppia cifra anche Naji Marshall con 25 punti e PJ Washington con 20. Ai Cavaliers non bastano i 26 punti e 11 assist di Donovan Mitchell, mentre James Harden chiude con 13 punti e il 33% al tiro in una serata difficile.

Toronto ferma Detroit

Vittoria per i Toronto Raptors, che superano Detroit Pistons 119-108. Protagonista Brandon Ingram, autore di 34 punti in 39 minuti.

Prestazioni solide anche per Jakob Poeltl, con 21 punti e 18 rimbalzi, e Scottie Barnes, vicino alla tripla doppia con 14 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

Si interrompe invece la striscia di tre successi consecutivi dei Pistons, nonostante i 33 punti e 9 assist di Cade Cunningham e la doppia doppia di Jalen Duren (20 punti e 11 rimbalzi).

Giannis trascina Milwaukee

Torna alla vittoria Milwaukee, che supera Indiana Pacers 134-123 interrompendo una serie negativa di quattro sconfitte.

Grande prova di Giannis Antetokounmpo, che chiude con 31 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Importante anche il contributo dalla panchina di Bobby Portis, autore di 29 punti e 10 rimbalzi.

Per Indiana arriva invece la tredicesima sconfitta consecutiva, nonostante i 32 punti di Aaron Nesmith.

Successi per Philadelphia, New York e Sacramento

Tra le altre partite della notte: