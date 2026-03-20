NBA: Wembanyama porta gli Spurs ai playoff dopo sei anni, Doncic segna 60 punti e LeBron fa la storia

Il francese decide con una bomba a 1.1 secondi dalla fine contro Phoenix. I Lakers vincono l’ottava di fila a Miami con una serata da record. Detroit raggiunge quota 50 vittorie

Una notte NBA da ricordare su più fronti. San Antonio festeggia il ritorno ai playoff dopo sei stagioni di assenza, i Lakers inanellano l’ottava vittoria consecutiva con due prestazioni storiche dei loro fuoriclasse e Detroit raggiunge la cinquantesima vittoria stagionale.

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Wembanyama porta San Antonio ai playoff

Il momento più emozionante della notte arriva dal AT&T Center di San Antonio. Con i Spurs sotto di un punto a 1.1 secondi dalla sirena, Victor Wembanyama si carica sulle spalle la squadra e realizza un canestro in sospensione dalla lunga distanza che vale il 101-100 finale sui Phoenix Suns e, soprattutto, la matematica qualificazione ai playoff. Per la stella francese una prestazione da 34 punti e 12 rimbalzi. Dall’altra parte non bastano i 22 punti di Devin Booker, 14 dei quali nel solo terzo quarto, per evitare la quarta sconfitta consecutiva ai Suns.

Doncic da 60 punti, LeBron fa la storia: Lakers inarrestabili

A Miami va in scena una serata da incorniciare per i Los Angeles Lakers, che si impongono 134-126 sugli Heat e centrano l’ottava vittoria di fila blindando il terzo posto a Ovest. Luka Doncic firma 60 punti, eguagliando il suo secondo punteggio più alto in carriera in una singola partita. LeBron James si limita a una tripla doppia da 19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, ma nel farlo eguaglia il record di Robert Parish per numero di presenze in regular season: 1.611 apparizioni, primato che resisteva da trent’anni. Miami si aggrappa a Bam Adebayo con 28 punti, Tyler Herro con 21 e Norman Powell con 20. Simone Fontecchio, in venti minuti di impiego, chiude con 7 punti e 3 rimbalzi con una tripla realizzata su tre tentate.

Detroit a quota 50, Washington sempre più nel baratro

I Detroit Pistons, nonostante l’assenza di Cade Cunningham — out per due settimane a causa di uno pneumotorace — dominano i Washington Wizards 117-95 e raggiungono le 50 vittorie stagionali, confermandosi primi a Est. Per Washington è la quattordicesima sconfitta consecutiva, a soli due passi dal record negativo della franchigia.

Gli altri risultati

I Cleveland Cavaliers battono i Chicago Bulls 115-110 grazie alle ottime prove di James Harden, 36 punti con 7 rimbalzi e 9 assist, e di Evan Mobley, 26 punti e 14 rimbalzi. I Los Angeles Clippers incassano il quarto ko consecutivo, questa volta sul campo dei New Orleans Pelicans per 99-105. I Philadelphia 76ers espugnano Sacramento 139-118 con il rookie VJ Edgecombe che firma il massimo in carriera: 38 punti e 11 assist. Gli Charlotte Hornets superano gli Orlando Magic 130-111, mentre gli Utah Jazz travolgono i Milwaukee Bucks 96-128.