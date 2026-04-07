NBA, Spurs a -2 da Oklahoma City: preoccupa l’infortunio di Wembanyama

San Antonio conquista la 60ª vittoria stagionale ma perde il suo leader per una contusione alle costole. Jokic trascina Denver con l’ennesima tripla doppia, a Est cadono i Pistons.

Spurs in corsa per il primo posto, ma Wembanyama si ferma

A una settimana dalla fine della regular season NBA, restano ancora diversi verdetti da definire, soprattutto nella Western Conference. In vetta resistono gli Oklahoma City Thunder, ma i San Antonio Spurs restano in scia grazie al successo per 115-102 sui Philadelphia 76ers, che vale la 60ª vittoria stagionale.

Il sorriso è però solo parziale per la squadra texana, che deve fare i conti con la contusione alle costole subita da Victor Wembanyama. Il francese, costretto a lasciare il parquet poco prima dell’intervallo, ha comunque chiuso con 17 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate.

Protagonista assoluto della serata è Stephon Castle, autore di una tripla doppia da 17 punti, 13 assist e 10 rimbalzi.

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Jokic trascina Denver alla nona vittoria consecutiva

Restano saldi al terzo posto i Denver Nuggets, capaci di rimontare 16 punti di svantaggio nell’ultimo quarto prima di imporsi 137-132 all’overtime contro i Portland Trail Blazers.

Nikola Jokic firma la sua 33ª tripla doppia stagionale con 35 punti, 13 rimbalzi e 13 assist, guidando i Nuggets alla nona vittoria consecutiva, miglior striscia stagionale della squadra.

A Est cadono i Pistons, Banchero protagonista

Nella Eastern Conference arriva una sconfitta indolore per i Detroit Pistons, già certi del primo posto. La squadra del Michigan cade 123-107 contro gli Orlando Magic, nonostante l’assenza di diversi titolari, tra cui Tobias Harris, Duncan Robinson, Caris LeVert e Cade Cunningham, fermo per uno pneumotorace.

Grande prestazione per Paolo Banchero, autore di 31 punti, ben supportato da Desmond Bane con 25.

Sfuma invece l’obiettivo di entrare tra le prime quattro per gli Atlanta Hawks, battuti 108-105 dai New York Knicks trascinati dai 30 punti di Jalen Brunson, di cui 17 realizzati nell’ultimo quarto.

Festeggiano invece i Cleveland Cavaliers, che battono 142-126 i Memphis Grizzlies conquistando la 50ª vittoria stagionale. Non basta agli ospiti il record NBA di triple realizzate in una singola partita (29), risultato già raggiunto in passato da Milwaukee e Boston.

Tra i protagonisti per Cleveland Evan Mobley con 24 punti e Dennis Schroder con 22 punti e 11 assist.