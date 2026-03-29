Spurs, ottava vittoria di fila e vetta sempre più vicina: Milwaukee fuori dai playoff

San Antonio demolisce i Bucks 127-95 con Wembanyama e Castle sugli scudi. Una notte di risultati intrecciati che ridisegna la corsa alla post-season in entrambe le Conference

Una notte di verdetti, rincorse e colpi di scena quella vissuta sui parquet NBA, con i San Antonio Spurs protagonisti assoluti. Gli Spurs hanno centrato l’ottava vittoria consecutiva espugnando il campo dei Milwaukee Bucks per 127-95, avvicinandosi ulteriormente alla vetta della Western Conference: ora sono a sole due lunghezze dalla capolista Oklahoma. Per i Bucks, al contrario, è arrivata la matematica esclusione dalla post-season, mettendo fine a una striscia di nove partecipazioni consecutive ai playoff.

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Spurs dominanti: sette in doppia cifra, Castle e Wembanyama trascinatori

San Antonio non ha mai ceduto il vantaggio nel corso del match, chiudendo con una percentuale al tiro del 55,1% (49/89) e ben sette giocatori in doppia cifra. A guidare la squadra sono stati Stephon Castle, autore di una prestazione da 22 punti, 10 assist e 10 rimbalzi, e Victor Wembanyama, che ha risposto con 23 punti, 15 rimbalzi e 6 assist. Keldon Johnson e Devin Vassell hanno contribuito con 16 punti a testa, mentre Dylan Harper ne ha aggiunti 14, due in più di De’Aaron Fox e tre in più di Julian Champagnie.

Bucks fuori dai playoff: pesa l’assenza di Giannis

La pesante sconfitta casalinga certifica l’eliminazione di Milwaukee dalla corsa ai playoff, epilogo amaro di una stagione condizionata in modo determinante dagli infortuni di Giannis Antetokounmpo. Il fuoriclasse greco è ai box da sei partite consecutive a causa di un’iperestensione al ginocchio sinistro abbinata a una contusione ossea, e la sua assenza si è rivelata insostenibile per l’equilibrio della squadra.

Pistons espugnano Minneapolis: out Edwards e Cunningham

A Minneapolis i Detroit Pistons hanno avuto la meglio sui Timberwolves per 109-87, conquistando la vittoria numero 54 in regular season. Entrambe le squadre hanno dovuto fare i conti con assenze pesanti: i padroni di casa erano privi di Anthony Edwards, alle prese con un’infiammazione al ginocchio destro, mentre Detroit ha gestito il forfait di Cade Cunningham, fermato da un pneumotorace. Nonostante il doppio svantaggio, sette giocatori dei Pistons sono andati in doppia cifra, con Tobias Harris miglior realizzatore a quota 18.

Philadelphia festeggia il ritorno di Maxey

Serata di riunioni in casa Philadelphia 76ers, che hanno battuto gli Charlotte Hornets 118-114 interrompendo una striscia di cinque vittorie consecutive della squadra della Carolina. Dopo i rientri di Joel Embiid (29 punti) e Paul George (26 punti e 13 rimbalzi), è tornato in quintetto anche Tyrese Maxey, assente dal 7 marzo per un infortunio al tendine del mignolo della mano destra. La guardia All-Star ha firmato 26 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, risultando determinante per il successo finale.

Hawks, Suns e la doppia cifra di vittoria numero 500 per Snyder

Gli Atlanta Hawks hanno superato i Sacramento Kings 123-113, regalando al coach Quin Snyder un traguardo storico: la 500esima vittoria in carriera da allenatore. Senza storia la sfida tra Phoenix Suns e Utah Jazz, con i Suns vincitori per 134-109 grazie ai 31 punti di Jalen Green.

Grizzlies-Bulls: due liberi nel finale decidono una battaglia

Chiude la nottata il thrilling tra Memphis Grizzlies e Chicago Bulls, due squadre falcidiate dagli infortuni e già fuori dalla corsa ai playoff. Una gara combattuta punto a punto, decisa solo nel finale dai due tiri liberi di Cedric Coward che hanno consegnato la vittoria ai padroni di casa per 125-124.