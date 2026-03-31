NBA, show di Gilgeous-Alexander e Wembanyama: corsa all’Mvp sempre più aperta

Il canadese trascina Oklahoma con 47 punti, il francese risponde con 41: protagonisti anche LeBron, Booker e Mitchell nella notte NBA.
Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma all’overtime
La corsa al premio di Mvp della regular season resta apertissima e Shai Gilgeous-Alexander lancia un segnale forte. La stella canadese guida Oklahoma City al successo su Detroit per 114-110 dopo un tempo supplementare, mettendo a referto 47 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.
Assente Jalen Williams, contributo importante anche da parte di Chet Holmgren con 13 punti e 9 rimbalzi.
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LeBron in tripla doppia, Wembanyama non molla
Privi di Luka Doncic, fermato per squalifica dopo il cumulo di falli tecnici, i Los Angeles Lakers superano Washington 120-101 grazie alla tripla doppia di LeBron James, autore di 21 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Bene anche Austin Reaves con 19 punti e 9 assist.
Continua a brillare Victor Wembanyama, decisivo nel successo di San Antonio su Chicago per 129-114 con una prestazione dominante da 41 punti, 16 rimbalzi e 4 assist, che mantiene il francese tra i principali candidati al premio di miglior giocatore stagionale.
Successi per Miami, Cleveland e Phoenix
Miami supera Philadelphia 119-109 con 30 punti di Tyler Herro. Per Simone Fontecchio 3 punti e 3 rimbalzi in 7 minuti di impiego. Ai 76ers non bastano i 49 punti complessivi di Joel Embiid e Tyrese Maxey.
Cleveland passa sul parquet di Utah 122-113 grazie ai 34 punti a testa di Donovan Mitchell ed Evan Mobley, protagonisti assoluti del match. Vittoria larga anche per Phoenix, che batte Memphis 131-105 con 36 punti e 5 assist di Devin Booker.
Minnesota domina Dallas
Netta affermazione per Minnesota, che supera Dallas 124-94 trascinata dalla tripla doppia di Ayo Dosunmu, autore di 18 punti, 15 rimbalzi e 12 assist.
In evidenza anche Julius Randle con 24 punti e Anthony Edwards con 17. Ai Mavericks non bastano i 12 punti di Cooper Flagg nella sesta sconfitta nelle ultime sette gare.
Atlanta sorprende Boston
Tra i risultati della notte anche il successo di Atlanta su Boston per 112-102. Jaylen Brown sfiora la tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, ma Jalen Johnson e Onyeka Okongwu rispondono con 20 punti ciascuno.