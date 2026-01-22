NBA, Shai Gilgeous-Alexander show: Thunder dominano a Milwaukee. Notte da record per i Knicks

Il canadese segna 40 punti contro i Bucks, New York travolge Brooklyn con il successo più largo della sua storia. Vincono tutte le prime cinque della Eastern Conference

Notte NBA ricca di spunti, record e prestazioni individuali da copertina. Tra infortuni pesanti e classifiche che iniziano a delinearsi, a prendersi la scena è Shai Gilgeous-Alexander, che guida gli Oklahoma City Thunder a un netto 122-102 in casa dei Milwaukee Bucks, confermandosi sempre più candidato serio al premio di MVP.

Shai imprendibile, Giannis ko

Il 27enne canadese firma una prova semplicemente devastante: 40 punti, 7 rimbalzi e 11 assist, con uno straordinario 16/19 dal campo e 2/2 da tre, dominando il confronto diretto con Giannis Antetokounmpo, che prova a tenere a galla Milwaukee con 19 punti e 14 rimbalzi, senza però riuscire a cambiare l’inerzia del match.

I Thunder, nonostante le assenze, mostrano solidità, ritmo e una stella capace di fare la differenza su entrambi i lati del campo.

New York scrive la storia: Nets travolti

Se a Ovest brilla Oklahoma City, a Est la scena è tutta per i New York Knicks. Terzi in classifica e reduci da quattro sconfitte consecutive, i Knicks reagiscono in maniera clamorosa rifilando un 120-66 ai Brooklyn Nets, il successo più largo di sempre nella storia della franchigia con 54 punti di scarto.

Una partita senza storia, con Brooklyn che chiude con un drammatico 29% al tiro, aprendo inevitabilmente una fase di riflessione profonda.

Detroit capolista, Boston solida

Continua a vincere anche Detroit, capolista della Eastern Conference, che passa 112-104 sul campo dei New Orleans Pelicans trascinata da Jalen Duren (20 punti e 15 rimbalzi).

Successo convincente anche per i Boston Celtics, che superano 119-104 gli Indiana Pacers grazie a un Jaylen Brown formato leader: 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Dall’altra parte non bastano i 32 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam.

Toronto e Cleveland completano il quadro

Serata positiva anche per i Toronto Raptors, che espugnano Sacramento 122-109 grazie al tandem Scottie Barnes–Brandon Ingram, entrambi a quota 23 punti.

A completare la cinquina delle prime cinque a Est è il successo dei Cleveland Cavaliers, che vincono 94-87 a Charlotte. Donovan Mitchell chiude con 24 punti, mentre Evan Mobley firma una doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi. Agli Hornets non bastano i 24 di Brandon Miller e i 21 punti con 11 rimbalzi di Kon Knueppel.

Jalen Johnson trascina Atlanta

Tra i risultati più significativi della notte anche il colpo esterno degli Atlanta Hawks sul parquet dei Memphis Grizzlies: 124-122 il finale. Protagonista assoluto Jalen Johnson, autore di una prestazione totale da 32 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Per Memphis, Ja Morant chiude con 23 punti e 12 assist, ma non basta.