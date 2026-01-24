Nba, risultati e highlights: overtime a Boston, ko Thunder e Pistons, sorridono Cavs, Hawks e Nuggets

Otto gare nella notte italiana: Pritchard trascina i Celtics, Indiana espugna OKC nonostante i 47 di Gilgeous-Alexander. Houston passa a Detroit, Denver vince a Milwaukee senza Jokic e Murray

Otto partite di regular season NBA nella notte italiana e non sono mancate sorprese. A prendersi i riflettori sono soprattutto Boston, che ha bisogno dell’overtime per piegare Brooklyn, e Indiana, capace di espugnare il campo di Oklahoma City nonostante la serata-monstre di Shai Gilgeous-Alexander. Scivola anche Detroit in casa contro Houston, mentre arrivano successi pesanti per Cleveland, Atlanta e Denver.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Boston Celtics-Brooklyn Nets 130-126 dts

Serve un supplementare ai Celtics per avere la meglio sui Nets: decisivo Payton Pritchard con 32 punti, con Jaylen Brown a completare l’opera con una prova totale da 27 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Dall’altra parte non bastano i 30 punti di Michael Porter Jr., con Brooklyn che incassa la nona sconfitta nelle ultime dieci.

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers 114-117

Colpo esterno dei Pacers, che tornano a vincere dopo tre ko consecutivi grazie alle super prestazioni di Andrew Nembhard (27 punti e 11 assist) e Jarace Walker (26 punti). OKC paga qualcosa nei dettagli finali nonostante i 47 punti di un super Gilgeous-Alexander.

Detroit Pistons-Houston Rockets 101-104

Houston espugna Detroit aggrappandosi a un Kevin Durant da 32 punti e 7 rimbalzi. Sponda Pistons serata sottotono per Cade Cunningham (12 punti e 8 assist), con i Rockets più lucidi nelle giocate chiave.

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets 100-102

Vittoria di carattere per Denver in trasferta: assenze pesanti (fuori Jamal Murray e Nikola Jokic), ma i Nuggets vincono con una prova corale mandando sei uomini in doppia cifra. Per Milwaukee spicca Giannis Antetokounmpo con 22 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, ma non basta nel finale punto a punto.

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings 123-118

Successo interno per Cleveland trascinata da Donovan Mitchell (33 punti) e da un ottimo Evan Mobley (29 punti e 13 rimbalzi), in una gara combattuta fino all’ultimo.

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors 98-110

Toronto passa a Portland grazie a una prova solida: Brandon Ingram e Immanuel Quickley chiudono con 20 punti a testa, indirizzando il match nella seconda metà di gara.

Atlanta Hawks-Phoenix Suns 110-103

Atlanta fa festa in casa con una prestazione quasi da tripla doppia di Jalen Johnson: 23 punti, 18 rimbalzi e 9 assist per firmare una vittoria importante.

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans 127-133

New Orleans espugna Memphis con una serata offensiva da ricordare: Saddiq Bey ne mette 36, Trey Murphy aggiunge 32. Ritmo alto e punteggio pesante per il colpo esterno dei Pelicans.