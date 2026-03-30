Jokic sfiora la tripla doppia, Denver batte Golden State: tutti i risultati della notte NBA

Il centro serbo domina con 25 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Oklahoma piega New York con un super Gilgeous-Alexander, Boston vola a Charlotte. Sengun mostruoso a New Orleans, Brooklyn torna al successo dopo dieci ko

Nikola Jokic si ferma a un soffio dalla tripla doppia e trascina Denver al successo interno contro Golden State. È lui il grande protagonista della notte NBA tra domenica e lunedì, ma i risultati non mancano di sorprese e spettacolo in ogni angolo del paese.

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Jokic da MVP: Denver demolisce Golden State

Con 25 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, il centro serbo ha messo il suo sigillo sulla vittoria 116-93 dei Nuggets, interrompendo la striscia di tre successi consecutivi dei Warriors. Jamal Murray ha completato il quadro con 20 punti, 6 rimbalzi e 7 assist in una serata in cui Denver ha dominato dall’inizio alla fine.

Boston vola a Charlotte, Tatum e Pritchard inarrestabili

I Celtics hanno espugnato il campo degli Hornets per 114-99, trascinati da un duo in stato di grazia. Jason Tatum e Payton Pritchard hanno combinato 60 punti — rispettivamente 32 e 28 — rendendo la serata quasi impossibile per Charlotte, che incassa il secondo ko di fila ma resta tra le franchigie più in forma del 2026.

Oklahoma piega New York, Gilgeous-Alexander da 30

Al Paycom Center, i Thunder hanno avuto la meglio sui Knicks per 111-100. Shai Gilgeous-Alexander ha firmato 30 punti in 37 minuti, con Jalen Williams a supporto con 22 e Chet Holmgren con 18. Non è bastata New York la prestazione da 32 punti di Jalen Brunson per evitare la seconda sconfitta consecutiva.

Indiana travolge Miami, Fontecchio in campo solo 7 minuti

A Indianapolis i Pacers hanno regolato gli Heat 135-118. Pascal Siakam ha dominato con 30 punti e 11 rimbalzi, mentre Tyler Herro ha risposto con 31 punti dalla parte di Miami. Per Simone Fontecchio appena 7 minuti in campo, con 1 punto, 1 rimbalzo e 1 assist all’attivo.

Sengun mostruoso: Houston annienta New Orleans

Prestazione extraterrestre di Alperen Sengun a New Orleans. Il centro turco ha chiuso con 36 punti, 13 rimbalzi e 7 assist in poco più di mezz’ora, guidando i Rockets al 134-102 sui Pelicans. Kevin Durant e Jabari Smith hanno aggiunto 20 punti a testa nel dominio totale di Houston.

Clippers espugnano Milwaukee, Leonard torna a splendere

Los Angeles ha espugnato il campo dei Bucks per 127-113. Kawhi Leonard ha firmato 20 punti e 8 rimbalzi, mentre Darius Garland ha confezionato una doppia doppia da 15 punti e 11 assist. Per Milwaukee Gary Trent Jr. ha lottato fino alla fine con 36 punti, ma non è bastato.

Portland e Toronto vincono in casa, Brooklyn interrompe il digiuno

Vittorie casalinghe per Blazers e Raptors. Toronto ha travolto Orlando 139-87, con il duo Barrett-Barnes autore di 47 punti complessivi, mentre Portland ha liquidato Washington 123-88. Chiude la notte il sorriso di Brooklyn: i Nets hanno battuto Sacramento 116-99, interrompendo una serie negativa di dieci sconfitte di fila. Decisivo Ochai Agbaji con 18 punti dalla panchina.