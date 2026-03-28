NBA, Doncic da 41 punti trascina i Lakers all’undicesima vittoria in dodici gare. Jokic in tripla doppia con Denver, Fontecchio segna 12 in 10 minuti

Nella notte tra venerdì e sabato spicca il dominio di Los Angeles su Brooklyn, con Reaves da 26 e LeBron da 14. Cleveland demolisce Miami 149-128 con Strus da 29. OKC supera Chicago, Boston batte Atlanta senza Brown

Notte di grandi prestazioni individuali nella regular season NBA. Luka Doncic firma un’altra serata da fenomeno, Nikola Jokic timbra l’ennesima tripla doppia e i Los Angeles Lakers consolidano uno stato di forma impressionante. Ecco il riepilogo di tutti i risultati.

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Lakers devastanti su Brooklyn: undicesima vittoria in dodici gare

I Los Angeles Lakers non si fermano più. Contro i Brooklyn Nets il successo è netto, 116-99, con Luka Doncic ancora una volta assoluto protagonista: 41 punti e 8 rimbalzi per lo sloveno in una serata da ricordare. Austin Reaves contribuisce con 26 punti, di cui 15 nell’ultimo quarto, mentre LeBron James chiude con 14 punti e 8 assist. Per i Lakers è l’undicesima vittoria nelle ultime dodici partite.

Miami crolla contro Cleveland: Fontecchio segna 12 in 10 minuti

Serata da dimenticare per gli Heat, travolti dai Cleveland Cavaliers 149-128. Simone Fontecchio disputa soli dieci minuti ma li sfrutta al meglio, chiudendo con 12 punti. A trascinare i Cavs è Max Strus con 29 punti in 23 minuti, supportato da un Evan Mobley da 23.

Jokic ancora in tripla doppia: Denver batte Utah

I Denver Nuggets si impongono sugli Utah Jazz 135-129 con l’ennesima prestazione extraterrestre di Nikola Jokic: 33 punti, 16 rimbalzi e 12 assist per il serbo, ancora una volta dominante.

OKC vince su Chicago, Celtics senza Brown battono Atlanta

Oklahoma City Thunder supera i Chicago Bulls 131-113 nella seconda parte di gara, con Shai Gilgeous-Alexander autore di 25 punti nonostante un opaco 8/24 al tiro. I Boston Celtics si impongono sugli Atlanta Hawks 109-102 grazie a Payton Pritchard (36 punti) e Jayson Tatum (26 punti e 12 rimbalzi), che sopperiscono all’assenza di Jaylen Brown, out per un problema al tendine d’Achille. Per Atlanta è solo la terza sconfitta dopo la pausa dell’All Star Game.

Houston torna a vincere, Jokic show non basta ai Jazz

I Houston Rockets si rialzano dopo due sconfitte consecutive superando i Memphis Grizzlies 119-109 grazie ai 25 punti di Kevin Durant e alla doppia doppia di Jabari Smith Jr. (21 punti e 16 rimbalzi), decisivi nell’ultimo quarto.

Le altre gare

Vittorie anche per i Los Angeles Clippers (114-113 su Indiana), Toronto (119-106 su New Orleans), Golden State (131-126 su Washington) e Dallas (100-93 su Portland).