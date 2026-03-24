NBA, i Lakers cadono a Detroit: Doncic non basta. Wembanyama stende Miami, OKC passa a Philly

Jenkins affonda i gialloviola con 30 punti nel finale. Fontecchio a secco nella quinta sconfitta di fila degli Heat. Durant da 40 e Sengun in tripla doppia non salvano Houston. Golden State batte Dallas all’overtime, Atlanta dilaga su Memphis

Notte NBA ricca di verdetti e colpi di scena nella notte tra lunedì e martedì. Cadono i Lakers a Detroit, gli Heat incassano la quinta sconfitta consecutiva, mentre Golden State riesce a piegare Dallas solo all’overtime. Non mancano le grandi prestazioni individuali, da Durant a Banchero, passando per Siakam e Flagg.

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Detroit ferma i Lakers: Jenkins eroe del finale

I Los Angeles Lakers si arrendono al Little Caesars Arena di Detroit 113-110. La striscia gialloviola si interrompe nonostante i 32 punti con 7 rimbalzi e 6 assist di Luka Doncic e i 24 di Austin Reaves: a spezzare le speranze californiane ci pensa Daniss Jenkins, che chiude con 30 punti, 4 rimbalzi e 8 assist e risulta decisivo nel finale con un canestro e i liberi del sorpasso.

Miami, quinta sconfitta di fila: Wembanyama dominante

Gli Heat cadono in casa contro San Antonio 136-111 e inanellano la quinta sconfitta consecutiva. Simone Fontecchio resta a secco nella prestazione opaca della franchigia della Florida. Dall’altra parte Victor Wembanyama firma una serata da protagonista assoluto con 26 punti e 15 rimbalzi.

OKC passa a Philadelphia, Edgecombe non basta

Oklahoma City espugna il Wells Fargo Center 123-103. Shai Gilgeous-Alexander guida i Thunder con 22 punti. Non bastano ai 76ers i 35 punti di VJ Edgecombe per trovare continuità dopo i successi contro Jazz e Kings.

Houston ko a Chicago: Durant da 40, ma Sexton è letale

I Rockets cadono a Chicago 132-124 nonostante una serata straordinaria di Kevin Durant, autore di 40 punti e 7 rimbalzi, e la tripla doppia di Alperen Sengun con 33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. A fare la differenza per i Bulls sono i 25 punti in uscita dalla panchina di Collin Sexton.

I Clippers strapazzano Milwaukee, Golden State vince all’OT su Dallas

I Los Angeles Clippers non lasciano scampo ai Bucks e si impongono 129-96: Kawhi Leonard firma 28 punti e 5 rimbalzi. Più sofferta la vittoria di Golden State su Dallas, conquistata all’overtime per 137-131. Tra i Warriors brillano Brandon Podziemski con 20 punti e 10 rimbalzi e Kristaps Porzingis con 22 punti e 7 rimbalzi. Per i Mavericks l’ultimo a mollare è Cooper Flagg con 32 punti e 9 assist.

Atlanta dilaga su Memphis, otto in doppia cifra

Gli Hawks travolgono i Grizzlies 146-107 con una prestazione corale di raro livello: otto giocatori terminano in doppia cifra, con Nickeil Alexander-Walker in vetta a 26 punti e 6 assist.

Indiana sorprende Orlando: Siakam vs Banchero

I Pacers espugnano l’Amway Center 128-126 in una sfida tiratissima. Pascal Siakam trascina Indiana con 37 punti, mentre Paolo Banchero risponde con 39 punti per i Magic, che però non riescono a evitare la sconfitta.

Toronto batte Utah, Portland liquida Brooklyn

I Raptors si impongono in casa sui Jazz 143-127: RJ Barrett chiude con 27 punti, seguito da Sandro Mamukelashvili con 23. Portland non sbaglia contro Brooklyn e vince 135-99 con Toumani Camara top scorer da 35 punti.