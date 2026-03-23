NBA, Timberwolves espugnano Boston: cadono anche i Celtics. Jokic trascina Denver, New York dilaga

Nella notte italiana tra domenica e lunedì spicca il successo di Minnesota sul parquet dei campioni in carica. Tripla doppia del serbo contro Portland, Knicks dominanti sui Wizards. Vincono anche Phoenix e Sacramento
Una notte NBA ricca di risultati e prestazioni di spessore. Il risultato più sorprendente arriva dal TD Garden di Boston, dove i Celtics cedono il passo ai Timberwolves. Non mancano però le grandi prestazioni individuali, da Jokic a Towns, passando per Monk e Booker.
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Minnesota sbanca Boston: Hyland decisivo dalla panchina
I campioni in carica si arrendono tra le mura amiche. I Timberwolves espugnano il TD Garden e si impongono 102-92 sui Celtics, con Bones Hyland che risulta l’uomo della provvidenza con 23 punti in uscita dalla panchina. Assente Anthony Edwards, la squadra di Minnesota trova comunque contributi preziosi da Jaden McDaniels e Ayo Dosunmu, autori rispettivamente di 19 e 17 punti. Dall’altra parte non basta la prova di Jaylen Brown, che chiude con 29 punti.
Jokic, tripla doppia di lusso: Denver batte Portland
I Nuggets non lasciano scampo ai Trail Blazers al Ball Arena e vincono 128-112. Nikola Jokic firma una serata da manuale con 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist in 35 minuti di gioco, con Jamal Murray a supporto con 22 punti e 7 assist. Portland prova a restare in partita grazie ai 23 punti con 14 assist di Deni Avdija, ma non è abbastanza per evitare la sconfitta.
New York show al Madison Square Garden: Wizards travolti
I Knicks non hanno avversari in casa e dilagano 145-113 contro Washington. Karl-Anthony Towns firma una doppia doppia da dominatore con 26 punti e 16 rimbalzi, mentre Jalen Brunson aggiunge 23 punti. I Wizards non riescono in nessun momento a impensierire la squadra di New York.
Phoenix supera Toronto, Booker il migliore in campo
I Suns regolano i Raptors 120-98 con una prestazione solida. Devin Booker guida i suoi con 25 punti e 6 assist, ben supportato da Jalen Green, che contribuisce con 20 punti e 7 assist. Toronto non riesce mai a rientrare in partita.
Sacramento rimonta Brooklyn: Monk da 32 punti
Gara tirata al Golden 1 Center, dove i Kings la spuntano sui Nets 126-122. Malik Monk si prende la scena con 32 punti e 6 assist, risultando il miglior marcatore della serata. Ottime anche le prove di Maxime Raynaud, in doppia doppia con 22 punti e 10 rimbalzi, e di Precious Achiuwa, che chiude con 14 punti e 15 rimbalzi.