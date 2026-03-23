NBA, Timberwolves espugnano Boston: cadono anche i Celtics. Jokic trascina Denver, New York dilaga

I Nuggets non lasciano scampo ai Trail Blazers al Ball Arena e vincono 128-112. Nikola Jokic firma una serata da manuale con 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist in 35 minuti di gioco, con Jamal Murray a supporto con 22 punti e 7 assist. Portland prova a restare in partita grazie ai 23 punti con 14 assist di Deni Avdija, ma non è abbastanza per evitare la sconfitta.