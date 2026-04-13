Nba, finita la regular season: Raptors ai playoff, Bucks fuori e addio Rivers

Toronto torna nella post-season dopo tre anni, Nuggets terzi a Ovest. Milwaukee delude e potrebbe salutare Antetokounmpo.

Raptors di nuovo ai playoff dopo tre stagioni

Si chiude la regular season Nba con tutte le squadre in campo nell’ultima notte prima dell’inizio della fase decisiva. Tra le notizie più rilevanti spicca il ritorno dei Toronto Raptors ai playoff dopo tre anni di assenza, grazie al quinto posto nella Eastern Conference.

Successo netto per 136-101 sui Brooklyn Nets, trascinati dalla tripla doppia di Scottie Barnes, autore di 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist.

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Nuggets terzi a Ovest, Lakers quarti

Terza posizione nella Western Conference per i Denver Nuggets, che superano 128-118 i San Antonio Spurs. Protagonista Nikola Jokic, capace di segnare 23 punti pur giocando soltanto la prima metà di gara.

Quarto posto finale per i Los Angeles Lakers, vittoriosi 131-107 sugli Utah Jazz. LeBron James realizza 18 punti in 16 minuti, mentre Rui Hachimura e Deandre Ayton chiudono con 22 punti e 10 assist ciascuno.

Delusione Bucks: stagione finita e addio Rivers

Si ferma invece la stagione dei Milwaukee Bucks, undicesimi a Est e fuori anche dal play-in. La squadra saluta l’allenatore Doc Rivers, che lascia dopo due stagioni e mezzo.

Potrebbe essere l’inizio di una rivoluzione, con possibili sviluppi anche sul futuro di Giannis Antetokounmpo, a Milwaukee dal 2013.

Nell’ultima gara stagionale i Bucks cedono 126-106 ai Philadelphia 76ers, che parteciperanno al torneo play-in insieme ad altre squadre in corsa per un posto nei playoff.

Subito spazio ai play-in

Dopo un solo giorno di pausa, la stagione entra subito nella fase decisiva con le gare dei play-in che determineranno le ultime qualificate ai playoff di ciascuna conference.

Nella notte italiana tra martedì e mercoledì si giocheranno Charlotte Hornets–Miami Heat e Phoenix Suns–Portland Trail Blazers. Il giorno successivo sarà la volta di Philadelphia 76ers–Orlando Magic e Los Angeles Clippers–Golden State Warriors.