NBA, Phoenix Suns e Orlando Magic ai playoff: eliminati Golden State e Charlotte

I play-in decretano le ultime qualificate alla postseason: decisivi Jalen Green e Paolo Banchero.

Sono i Phoenix Suns e gli Orlando Magic a conquistare gli ultimi due posti disponibili per i playoff NBA 2026. I verdetti sono arrivati nella notte italiana al termine dei play-in, che hanno escluso dalla corsa al titolo i Golden State Warriors e gli Charlotte Hornets.

Phoenix non sbaglia davanti al proprio pubblico e supera Golden State 111-96, centrando la qualificazione al primo turno della postseason dove affronterà gli Oklahoma City Thunder. Protagonista assoluto della sfida Jalen Green, autore di 36 punti con 6 rimbalzi e 4 assist. Ottimo supporto anche da Devin Booker (20 punti) e Jordan Goodwin (19). Non bastano ai Warriors i 23 punti e 10 rimbalzi di Brandon Podziemski, mentre Stephen Curry chiude con 17 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Festeggia anche Orlando, che domina 121-90 contro Charlotte dopo aver perso il primo spareggio contro Philadelphia. I Magic indirizzano il match già nel primo quarto (38-16) e conquistano il pass per la serie contro i Detroit Pistons.

Prestazioni solide per Paolo Banchero (25 punti) e Franz Wagner (18), mentre per gli Hornets LaMelo Ball prova a tenere in partita i suoi con 23 punti e 5 assist.

Il quadro dei playoff NBA

Eastern Conference – Primo turno

Detroit Pistons vs Orlando Magic (20 aprile)

Boston Celtics vs Philadelphia 76ers (19 aprile)

New York Knicks vs Atlanta Hawks (18 aprile)

Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors (18 aprile)

Western Conference – Primo turno

Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns (19 aprile)

San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers (20 aprile)

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves (19 aprile)

Los Angeles Lakers vs Houston Rockets (19 aprile)

La corsa al titolo NBA entra ora nel vivo, con le migliori franchigie pronte a contendersi il trofeo più prestigioso del basket mondiale.