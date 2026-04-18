NBA, Phoenix Suns e Orlando Magic ai playoff: eliminati Golden State e Charlotte

I play-in decretano le ultime qualificate alla postseason: decisivi Jalen Green e Paolo Banchero.
Sono i Phoenix Suns e gli Orlando Magic a conquistare gli ultimi due posti disponibili per i playoff NBA 2026. I verdetti sono arrivati nella notte italiana al termine dei play-in, che hanno escluso dalla corsa al titolo i Golden State Warriors e gli Charlotte Hornets.
Phoenix non sbaglia davanti al proprio pubblico e supera Golden State 111-96, centrando la qualificazione al primo turno della postseason dove affronterà gli Oklahoma City Thunder. Protagonista assoluto della sfida Jalen Green, autore di 36 punti con 6 rimbalzi e 4 assist. Ottimo supporto anche da Devin Booker (20 punti) e Jordan Goodwin (19). Non bastano ai Warriors i 23 punti e 10 rimbalzi di Brandon Podziemski, mentre Stephen Curry chiude con 17 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.
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Festeggia anche Orlando, che domina 121-90 contro Charlotte dopo aver perso il primo spareggio contro Philadelphia. I Magic indirizzano il match già nel primo quarto (38-16) e conquistano il pass per la serie contro i Detroit Pistons.
Prestazioni solide per Paolo Banchero (25 punti) e Franz Wagner (18), mentre per gli Hornets LaMelo Ball prova a tenere in partita i suoi con 23 punti e 5 assist.
Il quadro dei playoff NBA
Eastern Conference – Primo turno
- Detroit Pistons vs Orlando Magic (20 aprile)
- Boston Celtics vs Philadelphia 76ers (19 aprile)
- New York Knicks vs Atlanta Hawks (18 aprile)
- Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors (18 aprile)
Western Conference – Primo turno
- Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns (19 aprile)
- San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers (20 aprile)
- Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves (19 aprile)
- Los Angeles Lakers vs Houston Rockets (19 aprile)
La corsa al titolo NBA entra ora nel vivo, con le migliori franchigie pronte a contendersi il trofeo più prestigioso del basket mondiale.