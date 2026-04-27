NBA playoff, Rockets e Spurs riaprono le serie: Celtics dominanti, pari tra Raptors e Cavaliers

Houston batte i Lakers e allunga la serie, San Antonio vola sul 3-1 con Portland. Boston travolge Philadelphia, Toronto pareggia i conti con Cleveland.
Houston resta in corsa contro i Lakers
Gli Houston Rockets tengono viva la serie contro i Los Angeles Lakers nel primo turno dei playoff NBA, imponendosi 115-96 dopo tre sconfitte consecutive. Il confronto si deciderà ora in gara-5, in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì a Los Angeles.
Al Toyota Center, nonostante l’assenza di Kevin Durant, Houston trova risposte importanti: 23 punti e 7 assist per Amen Thompson, 20 punti per Tari Eason e 19 per Alperen Sengun. A quota 19 anche Deandre Ayton, mentre LeBron James si ferma a 10 punti.
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Spurs avanti 3-1: decisivo il ritorno di Wembanyama
Successo pesante per i San Antonio Spurs, che si portano sul 3-1 nella serie contro i Portland Trail Blazers grazie al 114-93 in gara-4. Protagonista assoluto Victor Wembanyama, al rientro dopo l’assenza in gara-3, con una prestazione da 27 punti, 11 rimbalzi e 7 stoppate.
Determinanti anche i 28 punti di De’Aaron Fox, in una gara ribaltata nella seconda metà dopo che Portland era arrivata all’intervallo con 17 punti di vantaggio.
“Questo dimostra la forza della nostra squadra nelle difficoltà – le parole di Wembanyama dopo la gara -. In queste situazioni restiamo uniti e ci alimentiamo a vicenda con la nostra energia”.
Boston travolge Philadelphia
Netta affermazione dei Boston Celtics, che superano i Philadelphia 76ers con un largo 128-96. Grande protagonista Payton Pritchard con 32 punti e sei triple realizzate.
Ottima anche la prova di Jayson Tatum, autore di 30 punti e 11 assist, mentre Jaylen Brown chiude con 20 punti. Per Philadelphia, al rientro Joel Embiid firma comunque 26 punti a soli 17 giorni dall’operazione di appendicite.
Toronto pareggia la serie con Cleveland
Si riequilibra sul 2-2 la sfida tra Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers. In gara-4 Toronto si impone 93-89, trascinata dai 23 punti ciascuno di Scottie Barnes e Brandon Ingram.