Playoff NBA: Edwards torna e trascina Minnesota, Knicks dominanti su Philadelphia

I Timberwolves vincono gara-1 contro gli Spurs con il rientro del loro leader, New York travolge i Sixers e firma un record
Edwards rientra e Minnesota parte forte
Ritorno decisivo per Anthony Edwards e successo per i Minnesota Timberwolves in gara-1 della semifinale di Conference contro i San Antonio Spurs.
La stella dei Wolves, rientrata in anticipo dopo l’infortunio accusato nel primo turno contro Denver, entra dalla panchina e contribuisce con 18 punti in 25 minuti, tirando con un efficace 8/13 dal campo. Il risultato finale è 104-102 per Minnesota.
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Il miglior realizzatore della squadra è però Julius Randle, autore di 21 punti. Nel finale gli Spurs provano a rientrare dal -7, ma il tentativo da tre di Julian Champagnie non trova il bersaglio.
Wembanyama tra record e difficoltà al tiro
Serata dai due volti per Victor Wembanyama, che chiude con 11 punti e 15 rimbalzi, suo massimo nei playoff, ma soprattutto con 12 stoppate, nuovo record in una singola gara di post-season.
Per San Antonio, oltre ai 17 punti e 7 rimbalzi di Champagnie, resta il rammarico per una rimonta incompiuta. La serie si sposterà ora all’AT&T Center, dove gli Spurs cercheranno di evitare lo 0-2.
Knicks senza storia contro Philadelphia
Netto successo per i New York Knicks, che dominano gara-1 contro i Philadelphia 76ers con un perentorio 137-98.
La partita si decide già nella prima metà, permettendo ai padroni di casa di gestire il secondo tempo senza difficoltà.
Protagonista assoluto Jalen Brunson con 35 punti, di cui 27 segnati prima dell’intervallo. Ottime anche le prestazioni di OG Anunoby (18 punti, 7/8 al tiro) e del duo formato da Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges, entrambi a quota 17.
Record e striscia aperta
Per New York arriva la quarta vittoria consecutiva nei playoff, contando anche le tre che hanno chiuso la serie con Atlanta.
I Knicks stabiliscono inoltre un primato: sono la prima squadra a vincere tre gare di post-season consecutive con almeno 25 punti di scarto.
Il secondo atto della serie è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, ancora al Madison Square Garden.