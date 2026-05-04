NBA Playoff, Cleveland avanti: Toronto ko in gara-7, ora sfida a Detroit

I Cavs difendono il fattore campo e chiudono la serie 4-3. I Pistons completano la rimonta contro Orlando: definite le semifinali.

I Cleveland Cavaliers centrano l’obiettivo e superano i Toronto Raptors al primo turno dei playoff NBA. Decisiva gara-7 alla Rocket Arena, chiusa sul 114-102, con la serie che conferma il dominio del fattore campo: quattro vittorie su quattro per Cleveland tra le mura amiche.

A guidare i Cavs è Donovan Mitchell, che firma 22 punti, mentre Jarrett Allen è protagonista con una doppia doppia da 22 punti e 19 rimbalzi. Buon contributo anche per James Harden (18 punti e 6 rimbalzi) ed Evan Mobley (13 punti e 7 rimbalzi).

A Toronto non bastano i 24 punti e 9 rimbalzi di Scottie Barnes e i 23 punti con 6 assist di RJ Barrett.

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Detroit completa la rimonta

Sarà quindi sfida tra Cleveland e Detroit Pistons in semifinale. Detroit arriva all’appuntamento dopo aver ribaltato la serie contro gli Orlando Magic, completando la rimonta da 1-3 con un netto 116-94 in gara-7.

Protagonista assoluto Cade Cunningham, autore di 32 punti e 12 assist. Tobias Harris aggiunge 30 punti e 9 rimbalzi, mentre Jalen Duren chiude con 15 punti e 15 rimbalzi.

Non basta a Orlando la grande prova di Paolo Banchero, che mette a referto 38 punti, 9 rimbalzi e 6 assist.

Definite le semifinali NBA

Con questi risultati si completa il quadro delle semifinali dei playoff NBA.

A Est, da una parte ci sarà Detroit-Cleveland, dall’altra Philadelphia 76ers contro New York Knicks.

A Ovest, invece, gli Oklahoma City Thunder affronteranno i Los Angeles Lakers, mentre i San Antonio Spurs sfideranno i Minnesota Timberwolves.

Equilibrio e spettacolo in arrivo

Le quattro serie di semifinale si preannunciano equilibrate e ricche di spunti, con squadre pronte a contendersi un posto nelle finali di Conference in una postseason che continua a regalare colpi di scena.