NBA, vincono Oklahoma e San Antonio in gara-1. Detroit ancora ko in casa

Thunder e Spurs partono forte nei playoff. Pistons sconfitti da Orlando e ancora senza vittorie casalinghe dal 2008.
Parte nel segno delle favorite gara-1 del primo turno dei Playoff NBA 2026. I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder superano nettamente i Phoenix Suns per 119-84, mentre i San Antonio Spurs battono i Portland Trail Blazers 111-98. Delusione invece per i Detroit Pistons, ancora sconfitti in casa contro gli Orlando Magic.
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Oklahoma domina, Suns travolti
I Thunder iniziano la difesa del titolo con una prestazione convincente guidata da Shai Gilgeous-Alexander, autore di 25 punti e decisivo soprattutto dalla lunetta con 15 liberi realizzati. In evidenza anche Jalen Williams (22 punti) e Chet Holmgren (16). Non bastano ai Suns i 23 punti di Devin Booker.
Wembanyama show con San Antonio
Grande protagonista anche Victor Wembanyama, che trascina gli Spurs al successo su Portland con 35 punti complessivi, di cui 21 già nel primo tempo. Prestazione da record per il francese, che firma il miglior esordio nei playoff dal 1997. Buon contributo anche di Stephon Castle e De’Aaron Fox. Ai Blazers non bastano i 30 punti e 10 rimbalzi di Deni Avdija.
Detroit ancora senza vittorie casalinghe
Continua invece il tabù playoff per Detroit, battuta 112-101 da Orlando. I Pistons incassano l’undicesima sconfitta consecutiva in casa nella post-season, una striscia negativa che dura dal 2008. Non bastano i 39 punti di Cade Cunningham, mentre tra i Magic brilla Paolo Banchero con 23 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.
Gara-2 delle serie è in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì.