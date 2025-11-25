Pistons e Raptors allungano le loro strisce vincenti, mentre i Timberwolves cadono nonostante i 43 punti di Edwards. Successi anche per Heat, Pelicans, Warriors, Knicks e Nuggets.

Una notte NBA piena di emozioni e risultati pesanti. Su dieci gare in programma spiccano le conferme di Detroit e Toronto, entrambe sempre più protagoniste nella Eastern Conference, e la clamorosa sconfitta di Minnesota all’overtime contro Sacramento, nonostante una prova monstre di Anthony Edwards.

A Est continua la corsa dei Pistons, capaci di espugnare il parquet degli Indiana Pacers con il punteggio di 117-122. Detroit costruisce il successo già nel primo tempo (55-71) e resiste al tentativo di rimonta di Indiana, centrando così la tredicesima vittoria consecutiva. Periodo nerissimo per i Pacers: dieci ko nelle ultime undici uscite.

Gli altrettanto caldi Toronto Raptors allungano invece a otto la serie di vittorie consecutive superando i Cleveland Cavaliers 110-99. A decidere l’incontro è il miglior Brandon Ingram della stagione: 37 punti, con 15 nel solo terzo quarto.

Milwaukee Bucks, alla quinta sconfitta di fila

Proseguendo la rassegna della Eastern Conference, arriva un altro stop per i Milwaukee Bucks, alla quinta sconfitta di fila e privi di Giannis Antetokounmpo. I Portland Trail Blazers approfittano delle assenze e passano 103-115, trascinati da un ispirato Jerami Grant (35 punti). La serata porta anche il saluto di Damian Lillard, presente nonostante l’infortunio per omaggiare i suoi ex tifosi.

A Ovest l’attesa per il ritorno di Kevin Durant a Phoenix sfuma per motivi personali: gli Houston Rockets ne approfittano e dominano i Suns 92-114, grazie ai 22 punti di Amen Thompson e ai 22 di Aaron Holiday usciti dalla panchina. La vittoria interrompe la mini-striscia positiva di Phoenix (tre successi di fila).

Il match più intenso arriva però da Minneapolis, dove i Sacramento Kings firmano una grande rimonta ai danni dei Minnesota Timberwolves. Edwards brilla con 43 punti, ma i T’wolves dilapidano dieci lunghezze nel finale e cedono all’overtime: 112-117.

Gli altri risultati

Nelle altre sfide di serata arrivano tre successi interni:

– Miami Heat battono i Dallas Mavericks 106-102

– New Orleans Pelicans travolgono i Chicago Bulls 143-130

– Golden State Warriors superano gli Utah Jazz 134-117

A segno anche due squadre in trasferta:

– i New York Knicks si aggiudicano il derby con i Brooklyn Nets 100-113

– i Denver Nuggets vincono a Memphis contro i Grizzlies 115-125.